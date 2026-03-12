Die «SRF Kids News» blicken in den Nahen Osten und geben einen Überblick zu den aktuellen Geschehnissen. SRF–Korrespondent Fredy Steiger beantwortet Kinderfragen dazu. Ausserdem: Eine Schulklasse auf den Spuren des FC Barcelona und mit überraschenden Verbindungen in die Schweiz.

Wieso haben die USA und Israel den Iran angegriffen?

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich die Diskussionsaufgabe «News unter der Lupe» sowie ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Quiz der Woche: Da die aktuellen «SRF Kids News» ein sensibles Thema behandeln, verzichten wir diese Woche auf ein Quiz. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).

In der Folge vom 19. März 2026 dreht sich bei den «SRF Kids News» alles um Zugvögel und um die aufregende Suche nach einem Sumpfhuhn.