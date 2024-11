Traumberuf Musical-Darsteller - Hinter den Kulissen von «Billy Elliot»

Das Musical «Billy Elliot» ist in der Schweiz. Die «SRF Kids News» zeigen, was ein Musical ausmacht und wie sich Nevio (12) auf die Rolle als Billy Elliot vorbereitet. Was steckt hinter dem Traumberuf Musical-Darsteller? Zudem: Eine 6. Klasse aus Wallisellen erforscht einen bekannten Abzählvers.