Zu Besuch in der Schweizerschule Barcelona. Inmitten der zweitgrössten Stadt in Spanien prägt ein lebendiger Schulalltag das Zusammenleben der Kinder. So vielfältig wie die Sprachen, sind auch die Gründe für den Besuch der Schweizerschule.

Ja! Nein! Wieso? Heute übt die Klasse 6A mit ihrem Lehrer das richtige Diskutieren auf Deutsch. Pablo und seine Mitschüler:innen sprechen dabei darüber, ob KI im Unterricht nützlich ist. Pablo findet: Ja, die KI ist super, denn sie kann mir meine Hausaufgaben machen. Seine Klassenkameradin meint: Nein! Ich bin gar nicht einverstanden! So üben die Kinder, wie sie ihre Meinung auf Deutsch ausdrücken können. Ein ganz normaler Schultag mit einem Schweizer Lehrer. Aber nicht in der Schweiz, sondern in Barcelona!

Guten Tag, Buenos días und Bon dia

Mehr als 3 Sprachen prägen den Alltag der Schülerinnen und Schüler. In der Schweizerschule Barcelona sprechen alle Kinder mehrere Sprachen.

Bei der Sagrada Família

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Die Unterrichtssprache ist wie in der Deutschschweiz: Standarddeutsch. Zusätzlich kommen für die Kinder im Unterricht Spanisch, Englisch, Katalanisch und in der Oberstufe sogar noch Französisch dazu. Katalanisch ist die Sprache, die in der Region um Barcelona, in Katalonien, gesprochen wird.

Wo liegt Katalonien? Box aufklappen Box zuklappen Katalonien liegt im Osten von Spanien und grenzt an das Mittelmeer. Die Region umfasst rund 32’000km2 und ist damit etwas kleiner als die Schweiz. Die Hauptstadt der Region ist Barcelona. Katalonien verfügt über eine eigene Sprache. Die meisten Menschen, die in dieser Region leben, sprechen neben Spanisch auch Katalanisch.

So viele Sprachen gleichzeitig zu benutzen, kann manchmal auch herausfordernd sein. Alexandra aus der 6A erzählt: « Ein bisschen schwierig ist es schon. Mit Freunden spreche ich Spanisch, aber im Klassenraum muss ich immer Deutsch sprechen.»

In der U-Bahn

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Andere sehen darin vor allem eine Chance. Olivia formuliert es so: «Ich finde es gut, dass wir so viele Sprachen lernen, weil so können wir mit mehreren Leuten sprechen.»

Schule mit Doppelabschluss

Die Schweizerschule Barcelona ist eine Privatschule, die ganz nach dem Schweizer Schulsystem funktioniert.

Schule

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Diese rote Kuh begrüsst die Schülerinnen und Schüler auf dem Vordach. Bildquelle: SRF / Damian haas. 1 / 3 Legende: Diese rote Kuh begrüsst die Schülerinnen und Schüler auf dem Vordach SRF / Damian haas

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Bild 3 von 3. Im Schulhaus gibt es einige Zeichen, dass es sich um eine Schweizer Schule handelt. Bildquelle: SRF / quellen. 3 / 3 Legende: Im Schulhaus gibt es einige Zeichen, dass es sich um eine Schweizer Schule handelt SRF / quellen Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Notenskala der Beurteilungen geht in dieser Schule nicht wie normalerweise in Spanien von 0 bis 10 sondern, wie in der Schweiz, von 1 bis 6. Die Schülerinnen und Schüler können in dieser Schule sogar 2 Abschlüsse machen: einen schweizerischen und einen spanischen.

Weshalb in Barcelona in eine Schweizerschule?

Schweizerschulen im Ausland ermöglichen Kindern auch ausserhalb der Schweiz Zugang zum Schweizer Schulsystem. Oftmals sind es deutschsprachige oder ausgewanderte Familien, die ihre Kinder in einer solchen Schule anmelden. Dadurch können die Kinder später leichter in die Schweiz zurückkehren und ihre deutschen Sprachkenntnisse einbringen.

Informationen für Lehrpersonen Box aufklappen Box zuklappen Bezug zum Lehrplan 21 Die Schülerinnen und Schüler... NMG.7.1.c...können wahrnehmen, was Herkunft und Zugehörigkeiten (z.B. Familie, Sprache, Vereine, Herkunftsland, Religion) Menschen bedeuten.

BNE: Kulturelle Identitäten und interkulturelle Verständigung Überfachliche Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler… Soziale Kompetenzen: können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt. Fächer: NMG Stufe: Zyklus |/ || Stichwörter: Schweizer Schule, Ausland, Barcelona, Spanien, Katalonien, Mehrsprachigkeit Produktion: SRF 2026 VOD: Unbegrenzt

Der Beitrag «Schweizerschule Barcelona» begleitet einen typischen Schultag an einer Schweizerschule im Ausland. Die Klasse 6A besucht dabei das wohl bekannteste Gebäude in Barcelona und entdeckt dessen Besonderheiten hautnah. Gleichzeitig zeigt das Video, wie vielfältig und mehrsprachig der Alltag an der Schweizerschule Barcelona ist.