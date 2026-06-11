Vor der Abreise zur WM nach Amerika gibt der erfahrene Stürmer Jungtalent Camille Tipps, wie sie einen Elfmeter versenkt.

«Bist du so kurz vor der WM nervös?» Das möchte SRF-Kids-Kinderreporterin Camille (12) von Breel Embolo wissen. «Nein, es geht eigentlich. Ich bin eher nervös beim Interview mit dir.» Die junge Stürmerin beim SC Wipkingen und der Nati-Stürmer treffen sich vor der Abreise zur WM auf dem Fussballplatz. Camille ist in ihrem Fussballclub auf der Position der Stürmerin. «Dann gehen wir doch gleich zum Goal, wenn wir ja beide Stürmer und Stürmerinnen sind», schlägt Breel Embolo vor und übt mit Camille seine Tricks, einen Elfmeter zu versenken.

Meine Lieblingsseite im Tor ist die rechte. Aber das wissen auch die Goalies.

Dazu gehört: Nicht auf den Ball schauen beim Abschuss, sondern zur Person im Tor. Er selbst habe natürlich wie viele eine Lieblingsecke, nämlich die rechte. Doch das wissen auch die Goalies, die sich mit Videos ihrer jeweiligen Gegnerteams vorbereiten.

Embolo: «Ich hoffe auf Sieg»

Für den Stürmer bei Stade Rennes ist es die dritte WM, die er mit dem Schweizer Team absolviert. «Ist das überhaupt noch speziell, das dritte Mal?», fragt die Kinderreporterin. «Auf alle Fälle! Sich als Team für eine WM zu qualifizieren, ist nie einfach», sagt der Nati-Star.

Legende: Wie schiesse ich den Ball richtig ins Tor? Nati-Stürmer Breel Embolo gibt Hobbyfussballerin Camile Penalty-Tipps. SRF

Auch sei jede WM anders: «Ich freue mich riesig auf diese neue Challenge und dass wir Geschichte schreiben können als Mannschaft.» Und wie weit kommt die Schweiz bei der Fussball-WM 2026? Breel Embolo: «Ich hoffe auf Sieg. Mit dieser Überzeugung wollen wir bis zum Schluss dort bleiben.»

Was landet bei den Nati-Spielern auf dem Teller?

Während Camille mit Breel Embolo Penaltys trainiert, ist ein weiterer SRF-Kids-Kinderreporter vor der WM im Einsatz: Levin (13) besucht den Koch des Schweizer Teams, Francesco Baraldo Sano. Dieser verrät Levin, was die Spieler essen. Auf den Teller gehören immer ein Drittel Gemüse oder Salat, ein Drittel Kohlenhydrate wie Pasta oder Reis und ein Drittel Fisch oder Fleisch. Auch vegetarische Burger oder Kebabs stehen ab und zu auf dem Speiseplan. Vegetarier habe es nicht unter den Spielern, so der Nati-Koch.

Was isst die Schweizer Nationalmannschaft?

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Nati-Koch Francesco Baraldo Sano, verrät Kinderreporter Levin, was bei der Nati auf dem Teller landet. Bildquelle: SRF. 1 / 4 Legende: Nati-Koch Francesco Baraldo Sano, verrät Kinderreporter Levin, was bei der Nati auf dem Teller landet. SRF

Bild 2 von 4. Ein Drittel Salat und Gemüse, ein Drittel Kohlenhydrate wie Pasta oder Reis und ein Drittel Fisch oder Fleisch. Ab und zu auch ein Vegi-Burger. So isst das Team der Schweizer Nationalmannschaft. Bildquelle: SRF. 2 / 4 Legende: Ein Drittel Salat und Gemüse, ein Drittel Kohlenhydrate wie Pasta oder Reis und ein Drittel Fisch oder Fleisch. Ab und zu auch ein Vegi-Burger. So isst das Team der Schweizer Nationalmannschaft. SRF

Bild 3 von 4. Zum Dessert gibt es Powerkugeln mit Datteln. Bildquelle: SRF. 3 / 4 Legende: Zum Dessert gibt es Powerkugeln mit Datteln. SRF

Bild 4 von 4. Levin hilft in der Küche mit und ist überrascht, wie wenig Zucker oder Fett die Spieler der Nati essen dürfen. Bildquelle: SRF. 4 / 4 Legende: Levin hilft in der Küche mit und ist überrascht, wie wenig Zucker oder Fett die Spieler der Nati essen dürfen. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Levin staunt: «Die essen ja echt mega wenig Zucker und Fett!» Gesunde Kost, sodass sie dann hoffentlich an der WM nur noch «gwünned, gwünned, gwünned».