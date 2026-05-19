Ob Schaf, Pferd oder Huhn. Mit diesen einfachen Tricks gelingt die Zeichnung. Die Videos der Reihe «Matita Magica – der Zauberstift» erklären Schritt für Schritt, wie aus ein paar Strichen ein Tier entsteht.

Wie zeichne ich schnell eine Kuh?

«Hallo, ich bin Samira und in diesem Video zeige ich dir, wie du schnell und einfach eine Kuh zeichnen kannst. Zuerst zeichnen wir eine ovale Form. Das wird die Schnauze unserer Kuh.» So beginnt das Video, in dem mit ein paar Strichen eine hübsche Kuh entsteht. Samiras Tipps helfen Kindern und Zeichnungsfans, Proportionen im Griff zu haben und siehe da: Schon sieht die Kuh auch nach Kuh aus.

Zeichnungshilfe mit dem Zauberstift

Ob Kuh, Schaf oder Schweinchen, Traktor, Maiskolben oder Pferd: Jede Folge beginnt mit einfachen Grundformen wie Kreisen, Ovalen und Linien.

Zuerst zeichnen wir eine ovale Form. Das wird die Schnauze unserer Kuh.

Daraus entwickeln sich nach und nach bekannte Motive rund um den Bauernhof und seine Tiere. Samira zeigt dabei, dass Zeichnen kein Talent, sondern vor allem Übung und Mut braucht – und dass kleine Fehler dazugehören dürfen.

Kinderleichte Anleitungen zum Nachzeichnen

Die Serie vermittelt spielerisch Grundlagen des Zeichnens und fördert gleichzeitig Kreativität und Beobachtungsgabe. In kurzen, übersichtlichen Folgen entstehen Tiere, Gegenstände und eine idyllische Landschaft, wobei alle Schritte am Ende nochmals wiederholt werden. Die Anleitungen sind bewusst einfach gehalten und eignen sich besonders für Kinder, Zeichenanfänger:innen und DaZ-Lernende.

Die Reihe ist auch im Original auf Italienisch unter «Matita Magica» bei RSI zu sehen.