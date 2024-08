Simonas «Kalbskopfbäggli an einer Rotwein-Sauce & Kartoffelstock»

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Für 4 Personen.

Kalbskopfbäggli an einer Rotwein-Sauce, Kartoffelstock-Variationen und Randen Rose

Kalbskopfbäggli

2-3 EL Rapsöl

4 Kalbskopfbäggli

Salz

1 Zwiebel, fein geschnitten

1 Knoblauchzehe, fein geschnitten

130 g Knollensellerie, fein geschnitten

1 Karotte, fein geschnitten

1 EL Tomatenpüree

4 dl Rotwein

2 dl Fleischbouillon

2 dl Rotwein

1 Zweig Rosmarin

1 Besteckte Zwiebel mit 2 Lorbeerblättern und zwei Nelken

Salz Pfeffer, Paprika

Ev. Maizena

Garnitur Kräutersträusschen

Rapsöl in der Bratpfanne oder dem Bratentopf erhitzen. Kalbskopfbäggli zugeben und rundum2 Minuten anbraten. Kalbskopfbäggli aus der Pfanne nehmen und auf einem Teller bereitstellen. Rundum mit Salz gut würzen.

Zwiebeln und Knoblauch in die Bratpfanne geben und glasig dämpfen. Sellerie und Karotten zugeben und kurz mitdämpfen. Tomatenpüree zugeben und kurz wenden. Mit Rotwein ablöschen, aufkochen und einkochen lassen.

Fleischbouillon und Rotwein hinzufügen, das Fleisch, besteckte Zwiebel und Rosmarinzweig zugeben. Aufkochen und anschliessend mit Deckel bedeckt bei kleiner Hitze 4 Stunden köcheln lassen.

Danach Deckel wegnehmen Sauce einköcheln lassen damit sie etwas eindickt und dann noch abschmecken mit Salz, Pfeffer und Paprika. Falls die Sauce zu dünn ist noch etwas Wasser mit Maizena vermischen und darunter rühren.

Randen Rose pro Person

1 Krautstiel

5 dl Gemüsebouillon

1 Rande, in sehr feine Scheiben schneiden

Salz

1 EL Kräuterfrischkäse, z.B. Filona

5 g Butter, geschmolzen

Den Krautstiel Stiel ausschneiden und der Länge nach halbieren und zu einem langen Band zusammenlegen. Mit Randenscheiben belegen. Würzen mit wenig Salz und Kräuterfrischkäse bestreichen. Nun von einer Seite her satt aufrollen.

Die Randen-Rosein eine feuerfeste Form legen und mit der geschmolzenen Butter beträufeln.

Den Backofen auf 200° Grad vorwärmen. Die Randen Rosen einschieben und 20 Min. überbacken. Nach ca. 10 Min. nochmals mit geschmolzener Butter beträufeln.

Kartoffelstock (jede der drei Kartoffelstock Mengen ist für 3-4 Personen)

650 g Kartoffeln

1 TL Salz

60 g Butter

0,9 dl Milch

Muskatnuss, gemahlen

Paprika

Kartoffeln waschen, schälen, abspülen und in grosse Stücke schneiden. In einer Pfanne 5dl Wasser aufkochen. Salz und Kartoffelstücke zugeben und aufkochen. Hitze reduzieren und bei mittlerer Hitze 10-15 Min. gar kochen. Die Kartoffeln in ein Sieb abgiessen und abtropfen lassen.

Butter, Milch, Muskatnuss und Paprika in die Pfanne geben und aufkochen. Auf die Seite schieben und Kartoffeln ins Passevite geben und in die Buttermilch passieren. Mit dem Schwingbesen gut durchschlagen, evt. nachwürzen.

Süsskartoffelstock

260 g Süsskartoffeln

360 g Kartoffeln

1 TL Salz

60 g Butter

Rüsten und zubereiten wie beim Kartoffelstock beschrieben.

Bärlauchkartoffelstock

650 g Kartoffeln

1 TL Salz

60 g Butter

150 g Bärlauch-Pesto (ohne Pinien und Parmesan)

Rüsten und zubereiten wie beim Kartoffelstock beschrieben.

Variante: Alle Kartoffeln schälen und in Stücke schneiden. Kartoffeln für jeden Kartoffelstock in ein separates Geschirr geben und je 1 EL Salz darüber streuen. Schüsseln in Steamer stellen und 30 Min. dampfgaren.

Anrichten

Kalbskopfbäggli auf vorgewärmte Teller anrichten. Mit Sauce nappieren. Kartoffelstock, Süsskartoffelstock und Bärlauchkartoffelstock dazu anrichten. Mit der Randen Rose ausgarnieren.