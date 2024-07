Per E-Mail teilen

Für 4 Personen.

Pavlova mit Rhabarber-Kompott

Pavlova

2 Eiweiss

1 Prisen Salz

100 g Zucker

½ Zitrone, abgeriebene Schale

2 TL Zitronensaft

Eiweiss und Salz in eine Schüssel geben und steif schlagen. Die Hälfte des Zuckers zugeben und kräftig weiter schlagen. Unter ständigem Rühren langsam die zweite Hälfte des Zuckers dazu rieseln lassen. Zitronenschale und Saft zugeben. Weiterschlagen, bis die Masse feinporig, glänzend und sehr fest ist.

Den Backofen auf 120° Grad vorheizen. Ein Backblech mit Backreinpapier belegen und bereitstellen.

Grössere Herz-Ausstechform auf dem Backblech platzieren. Die Eischneemasse in Förmchen dressieren, die Form auslösen und daneben mit etwas Abstand für die nächste Pavlova wieder platzieren.

Das Backblech in den Backofen schieben. Die Temperatur auf 100° Grad reduzieren. 2 Stundenbacken und anschliessend den Backofen ausschalten. Die Pavlovas im ausgeschalteten Backofen mit leicht geöffneter Backofentüre (Kelle oder Pinsel einklemmen) trocknen lassen.Das Backblech aus dem Backofen nehmen und die Pavlovas auskühlen lassen.

Rhabarberkompott

300 g Rhabarbern

2 EL Zucker

2 ELWasser

1 Vanilleschote, längs halbiert, Samen ausgekratzt

2-3 TL Zitronensaft

Rhabarbern schälen, in ca. 1 cm grosse Stücke schneiden. In eine Pfanne geben, Zucker Wasser, Vanillesamen und Zitronensaft zugeben und aufkochen. Hitze reduzieren und Rhabarbern bei mittlerer Hitze ca. 3 Min gar kochen. Das Rhabarberkompott in eine Schüssel geben und auskühlen lassen.

Schlagrahm

1,25 dl Vollrahm

1 dl Crème fraîche

Pfefferminzblättchen

Den kalten Rahm steif schlagen. Crème fraîche zugeben und untermischen.

Anrichten

Mit dem Rhabarberkompott auf Dessertteller einen Kompott-Spiegel bilden. Je eine Pavlova-Herz darauf anrichten. Rahmmischung daneben dressieren.Mit Pfefferminzblättchen ausgarnieren.