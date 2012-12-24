Sendeplätze
Sonntag, 11:55 Uhr, SRF 1 (geteilt mit «Sternstunde Kunst»)
1. Januar, 11:15 Uhr, SRF 1 (Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker)
Karfreitag, 18:10 Uhr, SRF 1
Karfreitag, 22:20 Uhr, SRF 1
Stephanstag, 18:10 Uhr, SRF 1
sowie wechselnde Termine für Events wie «Lucerne Festival» oder «Oper auf der Seebühne Bregenz» auf SRF 1 und SRF zwei.
Dass Charakterköpfe der Klassik wie Paavo Järvi und Barbara Hannigan, Popstars wie Lo & Leduc und die Fantastischen Vier oder Jazz-Ikone Pierre Favre bei SRF unter dem Label auftreten, das auch auf Festival-Highlights der Klassik und der Oper passt, ist Programm.
«Sternstunde Musik» zeigt wechselweise eigene Produktionen und Koproduktionen, sowie Perlen der internationalen Musik-Dokumentarfilmlandschaft.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zur Sendung? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Fachverantwortung: Barbara Seiler
Publizistische Verantwortung: Theresa Beyer