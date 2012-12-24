 Zum Inhalt springen

Konzertevents und Dokumentationen über Musik und die Menschen, die sie schaffen und spielen, stehen im Zentrum dieser Sendung.

Sendeplätze

Sonntag, 11:55 Uhr, SRF 1 (geteilt mit «Sternstunde Kunst»)

1. Januar, 11:15 Uhr, SRF 1 (Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker)

Karfreitag, 18:10 Uhr, SRF 1

Karfreitag, 22:20 Uhr, SRF 1

Stephanstag, 18:10 Uhr, SRF 1

sowie wechselnde Termine für Events wie «Lucerne Festival» oder «Oper auf der Seebühne Bregenz» auf SRF 1 und SRF zwei.

Dass Charakterköpfe der Klassik wie Paavo Järvi und Barbara Hannigan, Popstars wie Lo & Leduc und die Fantastischen Vier oder Jazz-Ikone Pierre Favre bei SRF unter dem Label auftreten, das auch auf Festival-Highlights der Klassik und der Oper passt, ist Programm.

«Sternstunde Musik» zeigt wechselweise eigene Produktionen und Koproduktionen, sowie Perlen der internationalen Musik-Dokumentarfilmlandschaft.

Haben Sie Fragen oder Anregungen zur Sendung? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fachverantwortung: Barbara Seiler

Publizistische Verantwortung: Theresa Beyer

