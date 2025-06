Der Dichter Novalis schrieb: «Die Philosophie ist eigentlich Heimweh – Trieb, überall zu Hause zu sein.» Wir kennen uns nicht aus in dieser Welt – umso besser gibt es die Philosophie, sie stellt richtungsweisende Fragen in diesem Wirrwarr.

Philosophie ist vielleicht der schönste Versuch, sich in einer Welt, die uns oft fremd bleibt, zu verorten. Denn: im besten Fall ermöglicht sie einen Zugewinn an Welt, eröffnet ungekannte Perspektiven, erschüttert Denkgebilde. Dies war meine Erfahrung, als ich das erste Mal philosophische Texte las. Ich war begeistert und teilweise verwirrt – und bin es bis heute. Deshalb gehe ich das Leben primär fragend und immer wieder einmal verwundert an. Ab und zu bietet es auch Antworten. Diese möchte ich ergründen. Ich freue mich, wenn Sie mich dabei begleiten.

In Zürich, München und Wien studierte ich Philosophie und Religionswissenschaft. Seit 2019 bin ich Redaktorin und Moderatorin bei den «Sternstunden», bis 2025 bei «Sternstunde Religion». Überdies moderiere ich seit 2023 die Live-Talksendung «Persönlich» auf Radio SRF 1. Ich liebe Magnolien, Seewasser auf der Haut, Magerquark mit Jazz-Äpfeln, Händels Messiah – und Gangsta-Rap, das halt hält das Denken vielfältig.