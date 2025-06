In der «Sternstunde Religion» gibt es Dokumentationen zu religiösen, interkulturellen und spirituellen Themen.

In der «Sternstunde Religion» geht es um die grossen Fragen des Lebens und um Menschen, die bewegen, verstehen, glauben und zweifeln. Wir zeigen Dokumentarfilme, die unterhalten und inspirieren. Religion kann vieles sein und sie reicht bis tief in die Mitte der Gesellschaft. Von Zen-Meditation bis zu kirchlichem Machtmissbrauch, vom Fussball-Fankult bis zur Genderdebatte – Wir nehmen uns mit kritischer Distanz dem breiten Themenfeld Religion, Glaube und Spiritualität an.

Sendeplatz Box aufklappen Box zuklappen Sonntag, 10:00 Uhr, SRF 1

