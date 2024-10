Per E-Mail teilen

In der Anmoderation zum Beitrag «Krieg in Nahost: Iran greift Israel an» bezeichnen wir Tel Aviv als Hauptstadt Israels. Das ist falsch. Offizielle Hauptstadt und Regierungssitz ist Jerusalem. (Allerdings anerkennen viele Staaten Jerusalem als Hauptstadt nicht an).