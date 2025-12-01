Tagesschau Inhalt Fehlerkorrektur - Korrigendum zum Beitrag «USA und Ukraine besprechen Friedensplan» Autor: SRF 01.12.2025, 18:18 Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Im Beitrag wird Frankreichs Präsident Macron als «Premier» bezeichnet. Das ist natürlich falsch. Wir entschuldigen uns. Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Tagesschau