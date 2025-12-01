 Zum Inhalt springen

Fehlerkorrektur Korrigendum zum Beitrag «USA und Ukraine besprechen Friedensplan»

01.12.2025, 18:18

Im Beitrag wird Frankreichs Präsident Macron als «Premier» bezeichnet. Das ist natürlich falsch. Wir entschuldigen uns.

 

