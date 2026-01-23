Im Beitrag kann ein Satz, isoliert betrachtet, missverstanden werden: «Zudem würden die Abgaben für die grösseren Unternehmen verschwinden.» Fakt ist: Schon heute müssen nur die grösseren Unternehmen eine Abgabe zahlen. Mit einem «Ja» zur Initiative würden sämtliche Unternehmen von der Abgabe befreit, also auch die Firmen mit einem Umsatz über 500'000 Franken. Der Satz ist sachlich korrekt, kann aber ohne den nachfolgenden, klärenden Kontext dahingehend missverstanden werden, dass zwar grössere Firmen von der Abgabe befreit würden, kleinere aber eine Abgabe zahlen müssten. Das ist natürlich nicht der Fall, es war auch keine beabsichtige Aussage des Beitrags.