Adventszauber im Quartier Familien, die in der Nachbarschaft für Weihnachtsstimmung sorgen

Drei Familien, ein Ziel: ihre Nachbarschaft mit Fantasie und Licht in festliche Magie zu verwandeln.

20.12.2025, 10:36

Wenn im Advent die Nächte länger werden, sorgen drei Familien in Lyss, Degersheim und Röthenbach im Emmental dafür, dass ganze Quartiere zu leuchten beginnen.

Antonio Pennisi inszeniert in Lyss ein farbiges Licht­spektakel um seinen «Tree of Life» und in Degersheim lässt Erich Duller in Erinnerung an seine verstorbene Frau Erika den Stern von Bethlehem erstrahlen. Bei den Bürkis im Emmental zieht ein ganzes Bauernhaus Schaulustige an.

Ein Magnet für Passanten und Passantinnen

  • Bild 1 von 7. Martina Bürki erklärt, dass für sie farbige Lichter tabu sind – blinkend schon gar nicht: «Das ist Amerika-Stil.». Bildquelle: SRF.
    Ein beleuchtetes Emmentaler Haus.
  • Bild 2 von 7. Sie betont, dass sich die Deko der Emmentaler Landschaft anpassen müsse, sonst käme es schlecht an. Bildquelle: SRF.
    Eine Frau, links und ein Mann rechts stehen in ihrem Wohnzimmer. Sie haben Weihnachtsdeko auf dem Kopf.
  • Bild 3 von 7. Am Tag sieht ihr Haus so aus. Bildquelle: SRF.
    Ein Emmentaler Haus auf einer Wiese, hinten ein Wald.
  • Bild 4 von 7. Stolz erzählen Roger und Barbara, wie sehr sich ihre Nachbarn freuen, wenn das Haus endlich wieder leuchtet. Bildquelle: SRF.
    Einen Hausteil zu Weihnachten beleuchtet.
  • Bild 5 von 7. Für beide ist klar: Die Beleuchtung soll nicht protzen, sondern Freude bringen – und das tut sie jedes Jahr aufs Neue. Bildquelle: SRF.
    Ein beleuchteter Hausteil zu Weihnachten von aussen am Abend.
  • Bild 6 von 7. Innen trifft man auf humorvolle Weihnachtsdeko aus der ganzen Welt – oft aus China. Bildquelle: SRF.
    Ein Esstisch mit Stühlen, die Weihnachtsdeko auf den Bezügen geprintet haben.
  • Bild 7 von 7. Roger grinst und erklärt den «Ding Dong»-Moderatoren, er habe es «ein bisschen mit Lichtern». Bildquelle: SRF.
    Ein Mann hält eine Lampe in seinem Badezimmer.
Ein Lichtermeer

In Degersheim SG verwandelt Erich Duller seinen Garten jedes Jahr zum 1. Advent in ein warmes Lichtermeer – ein leuchtendes Andenken an seine verstorbene Frau Erika. Was als gemeinsames Ritual begann, führt er heute mit ihrer Tochter Denise weiter. Der Stern von Bethlehem über dem Haus erinnert daran, dass Weihnachten hier nicht nur geschmückt, sondern gelebt wird.

  • Bild 1 von 6. Hausbesitzer Erich Duller erzählt: «Das ist das Werk von meiner Frau und mir – seit 23 Jahren.». Bildquelle: SRF.
    Ein beleuchtet Haus zu Weihnachten, fotografiert am Abend.
  • Bild 2 von 6. Erich stammt aus Kärnten in Österreich und ist wegen seiner Frau in der Ostschweiz geblieben. Seine Frau ist 2023 verstorben. Bildquelle: SRF.
    Ein älterer Mann mit grauen Haaren lächelt.
  • Bild 3 von 6. Erich Duller wird auch in den kommenden Jahren sein Haus ohne seine Frau schmücken. Den weissen Stern haben sie noch gemeinsam vor ihrem Tod gekauft – für Tochter Denise ist es «Mamas Stern». Bildquelle: SRF.
    Ein Haus von unten fotografiert – es ist zu Weihnachten beleuchtet.
  • Bild 4 von 6. Vor Dullers Haus in Degersheim bleiben viele Kinder vor dem Haus stehen und staunen. Bildquelle: SRF.
    Ein beleuchtetes Haus auf einer Strasse – von oben fotografiert.
  • Bild 5 von 6. Über die Weihnachtstradition sagt Erich: «Für uns ist das ein Brauchtum, meine Frau liebte diese Krippe.». Bildquelle: SRF.
    Vier Personen stehen vor einer Weihnachtskrippe vor einem Haus.
  • Bild 6 von 6. Erich dekoriert 3 bis 4 Wochenenden lang – immer abhängig von Wetter und Laune. Bildquelle: SRF.
    Vor einem beleuchteten Haus ist eine Tafel die «Flawil Herisau» signalisiert.
Ein Spektakel

In Lyss BE wird Weihnachten bei den Pennisis zum Spektakel: Antonio und seine Frau Alice verwandeln Haus und Garten in eine farbenprächtige Lichtlandschaft. Herzstück ist der imposante «Tree of Life» aus Sizilien – inklusive eigens programmierter Lichtchoreografie. Vor dem Gartenrundgang bilden sich lange Schlangen und Kinder holen Guetzli aus der Garage.

  • Bild 1 von 8. Antonio und Alice Pennisi setzen auf Farbe für ihre Dekoration und Beleuchtung. Bildquelle: SRF.
    Von oben fotografiert: Ein Haus auf einer Strasse mit Weihnachtsbeleuchtung.
  • Bild 2 von 8. Antonio Pennisi erzählt «Ding Dong»-Moderatorin Viola Tami (rechts), wie sehr es ihn und seine Frau freut, wenn Kinder und Erwachsene vor ihrem Haus stehen und staunend die Beleuchtung bewundern. Bildquelle: SRF.
    Links ein Mann mit Weihnachtsdeko auf dem Kopf und rechts die Moderatorin Viola Tami.
  • Bild 3 von 8. Alice Pennisi erklärt, dass drinnen wenig dekoriert sei: «Es leuchtet von aussen nach innen.». Bildquelle: SRF.
    Eine ältere Frau mit grauen Haaren und einer schwarzen Brille streckt ihre Hand aus.
  • Bild 4 von 8. Menschen stehen Schlange, um das Lichtspektakel aus nächster Nähe zu erleben. Bildquelle: SRF.
    Mehrere Menschen stehen auf einem Weg neben eines Hauses – der Garten links ist beleuchtet.
  • Bild 5 von 8. In der Garage liegen Säckli mit Guetzli von Alice bereit – ein kleines Geschenk für die jüngsten Besucher. Bildquelle: SRF.
    Eine Hand greift in einen Korb, in dem selbstgemachte Säckli mit Guetzli drinliegen.
  • Bild 6 von 8. Der «Tree of Life» ist das Herzstück ihres Gartens: importiert aus Sizilien, komplett mit Lichterketten und Choreografie. Bildquelle: SRF.
    Ein beschmückter Olivenbaum in einem Garten.
  • Bild 7 von 8. Antonio erzählt stolz, dass die Lichter für den Baum in Italien entwickelt wurden. Sein Sohn Sandro steuert das Lichtspektakel via Tablet – jede Farbe, jede Sequenz ein Knopfdruck. Bildquelle: SRF.
    Vier Menschen blicken in ein Tablet.
  • Bild 8 von 8. Der vier Tonnen schwere Olivenbaum kam per Kran aus Italien in den Garten. Bildquelle: SRF.
    Ein Bild einer Collage auf dem ein Mann zu sehen ist und wie ein Baum per Kran auf den Boden gesenkt wird.
Für Momente des Staunens

Die drei Häuser zeigen, wie unterschiedlich Weihnachtszauber aussehen kann – und wie ähnlich die Leidenschaft dahinter ist. Ob opulente Lichtershows in Lyss, ein liebevolles Andenken in Degersheim oder das stimmige Strahlen im Emmental: Jede Familie schenkt ihrer Nachbarschaft einen Moment des Staunens.

Ding Dong Weihnachtsstimmung im umgebauten Kuhstall
Show & Comedy Staffel 9 Episode 5. Laufzeit 42 Minuten.


SRF 1, Ding Dong – Zeig mir dein Zuhause, 19.12.2025, 21:00 Uhr ; 

