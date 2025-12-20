Drei Familien, ein Ziel: ihre Nachbarschaft mit Fantasie und Licht in festliche Magie zu verwandeln.

Familien, die in der Nachbarschaft für Weihnachtsstimmung sorgen

Wenn im Advent die Nächte länger werden, sorgen drei Familien in Lyss, Degersheim und Röthenbach im Emmental dafür, dass ganze Quartiere zu leuchten beginnen.

Antonio Pennisi inszeniert in Lyss ein farbiges Licht­spektakel um seinen «Tree of Life» und in Degersheim lässt Erich Duller in Erinnerung an seine verstorbene Frau Erika den Stern von Bethlehem erstrahlen. Bei den Bürkis im Emmental zieht ein ganzes Bauernhaus Schaulustige an.

Ein Magnet für Passanten und Passantinnen

Martina Bürki erklärt, dass für sie farbige Lichter tabu sind – blinkend schon gar nicht: «Das ist Amerika-Stil.».

Sie betont, dass sich die Deko der Emmentaler Landschaft anpassen müsse, sonst käme es schlecht an.

Am Tag sieht ihr Haus so aus.

Stolz erzählen Roger und Barbara, wie sehr sich ihre Nachbarn freuen, wenn das Haus endlich wieder leuchtet.

Für beide ist klar: Die Beleuchtung soll nicht protzen, sondern Freude bringen – und das tut sie jedes Jahr aufs Neue.

Innen trifft man auf humorvolle Weihnachtsdeko aus der ganzen Welt – oft aus China.

Roger grinst und erklärt den «Ding Dong»-Moderatoren, er habe es «ein bisschen mit Lichtern».

Ein Lichtermeer

In Degersheim SG verwandelt Erich Duller seinen Garten jedes Jahr zum 1. Advent in ein warmes Lichtermeer – ein leuchtendes Andenken an seine verstorbene Frau Erika. Was als gemeinsames Ritual begann, führt er heute mit ihrer Tochter Denise weiter. Der Stern von Bethlehem über dem Haus erinnert daran, dass Weihnachten hier nicht nur geschmückt, sondern gelebt wird.

Hausbesitzer Erich Duller erzählt: «Das ist das Werk von meiner Frau und mir – seit 23 Jahren.».

Erich stammt aus Kärnten in Österreich und ist wegen seiner Frau in der Ostschweiz geblieben. Seine Frau ist 2023 verstorben.

Erich Duller wird auch in den kommenden Jahren sein Haus ohne seine Frau schmücken. Den weissen Stern haben sie noch gemeinsam vor ihrem Tod gekauft – für Tochter Denise ist es «Mamas Stern».

Vor Dullers Haus in Degersheim bleiben viele Kinder vor dem Haus stehen und staunen.

Über die Weihnachtstradition sagt Erich: «Für uns ist das ein Brauchtum, meine Frau liebte diese Krippe.».

Erich dekoriert 3 bis 4 Wochenenden lang – immer abhängig von Wetter und Laune.

Ein Spektakel

In Lyss BE wird Weihnachten bei den Pennisis zum Spektakel: Antonio und seine Frau Alice verwandeln Haus und Garten in eine farbenprächtige Lichtlandschaft. Herzstück ist der imposante «Tree of Life» aus Sizilien – inklusive eigens programmierter Lichtchoreografie. Vor dem Gartenrundgang bilden sich lange Schlangen und Kinder holen Guetzli aus der Garage.

Antonio und Alice Pennisi setzen auf Farbe für ihre Dekoration und Beleuchtung.

Antonio Pennisi erzählt «Ding Dong»-Moderatorin Viola Tami (rechts), wie sehr es ihn und seine Frau freut, wenn Kinder und Erwachsene vor ihrem Haus stehen und staunend die Beleuchtung bewundern.

Alice Pennisi erklärt, dass drinnen wenig dekoriert sei: «Es leuchtet von aussen nach innen.».

Menschen stehen Schlange, um das Lichtspektakel aus nächster Nähe zu erleben.

In der Garage liegen Säckli mit Guetzli von Alice bereit – ein kleines Geschenk für die jüngsten Besucher.

Der «Tree of Life» ist das Herzstück ihres Gartens: importiert aus Sizilien, komplett mit Lichterketten und Choreografie.

Antonio erzählt stolz, dass die Lichter für den Baum in Italien entwickelt wurden. Sein Sohn Sandro steuert das Lichtspektakel via Tablet – jede Farbe, jede Sequenz ein Knopfdruck.

Der vier Tonnen schwere Olivenbaum kam per Kran aus Italien in den Garten.

Für Momente des Staunens

Die drei Häuser zeigen, wie unterschiedlich Weihnachtszauber aussehen kann – und wie ähnlich die Leidenschaft dahinter ist. Ob opulente Lichtershows in Lyss, ein liebevolles Andenken in Degersheim oder das stimmige Strahlen im Emmental: Jede Familie schenkt ihrer Nachbarschaft einen Moment des Staunens.