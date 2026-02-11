SRF-Video aus «Deville» taucht in den Epstein-Files auf

Ein virales Video der ehemaligen SRF-Late-Night-Show «Deville» ist in den sogenannten Epstein-Files aufgetaucht.

Der US-amerikanische Investmentbanker und verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein erhielt den Youtube-Link 2017 per Mail – von der Genfer Bankerin Ariane de Rothschild.

«Die Schweizer lieben es», schrieb die Chefin der Bankengruppe Edmond de Rothschild dazu. Epstein antwortete kurz und knapp: «Sehr lustig.»

Baronin Ariane de Rothschild übernahm im Januar 2015 die Leitung der Bank Edmond de Rothschild.

2008 bekennt sich Epstein der Anstiftung zur Prostitution sowie der Anstiftung zur Prostitution mit einer minderjährigen Person unter 18 Jahren schuldig.

Ariane de Rothschild am «Private Banking Day» in Genf, 2016.

Beim Video handelt es sich um den Clip «America First, Switzerland Second» aus der SRF-Comedyshow «Deville». Produziert wurde er 2017 als satirische Reaktion auf Donald Trumps Slogan «America First».

Mit über 13 Millionen Aufrufen auf Youtube ist die internationale Reichweite wenig überraschend. Das Video wurde auf Englisch produziert – und damit bewusst über die Landesgrenzen hinaus verständlich gemacht.

Dominic Deville, der ehemalige Moderator der Late-Night-Show, sagt zur Entdeckung: «Dass ein skrupelloser Menschenhändler mit eigener geschmacklos eingerichteter Jungfraueninsel über ein Deville-Video lacht, bedeutet mir gar nichts. Aber alle anderen 12.999'999 Views machen mein Team und mich noch immer verdammt stolz!»

Im Clip ist eine Trump-ähnliche Stimme zu hören, die aus Schweizer Perspektive für «Switzerland Second» wirbt. Moderator Dominic Deville eröffnet mit den Worten: «Wir haben uns zusammengerauft, um mit unserer Late-Night-Show für unser kleines Land auf dem europäischen Kontinent einzustehen, der uns seit Jahren und Jahren aus der EU drängt. Ich glaube, wir sind selbst stolz auf das Resultat.» Zu den Witzen im Video gehören etwa: «We also love to treat our women badly. Love it. We didn’t let them vote until 1971. In some places even until 1990. We grabbed them by the civil rights. And they let us do it. It was great.»