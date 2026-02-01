 Zum Inhalt springen

Erfüllte Wohnträume Diese drei besonderen Wohnhäuser schmücken die Ostschweiz

Drei Häuser, drei Persönlichkeiten: Sie zeigen, wie sich Wohnträume in der Ostschweiz erfüllen lassen.

01.02.2026, 09:11

Drei Häuser, drei Lebensentwürfe – und doch verbindet sie etwas Entscheidendes: Persönlichkeit. Bei «Wer wohnt wo?» öffnen Menschen ihre Türen und zeigen, wie Wohnen zum Spiegel ihres Alltags, ihrer Leidenschaften und ihrer Geschichte wird. Vom Hanghaus mit Pool über ein verspieltes Tannenzapfenhaus bis hin zum sorgfältig renovierten Patrizierhaus.

Das Patrizierhaus in Gossau SG

Mitten in Gossau steht ein Patrizierhaus, das Marc und seine Familie 2011 kaufen und vollständig umbauen konnten. Was einst ganz anders aussah, verbindet heute historische Substanz mit moderner Innenarchitektur. Marcs beruflicher Hintergrund als Geschäftsführer eines Innen­architektur­unternehmens prägt das Haus sichtbar – genauso wie seine Leidenschaft für Sport und das aktive Familienleben.

  • Bild 1 von 9. Marc, seine Frau und ihre zwei Kinder wohnen in einem renovierten Patrizierhaus in Gossau SG. Bildquelle: SRF.
    Mehrfamilienhaus mit Garten und rotem Baum.
  • Bild 2 von 9. Marc (46) ist Geschäftsführer zweier Firmen: eines Innenarchitektur- und Einrichtungsunternehmens sowie einer kleinen Möbelmanufaktur. Bildquelle: SRF.
    Mann mit Schlüssel, lachend vor einem Haus.
  • Bild 3 von 9. Im Garten hat sich die Familie ein Gemüsebeet gebaut. Bildquelle: SRF.
    Garten mit Blumen vor zweistöckigem Haus und Nebengebäude.
  • Bild 4 von 9. So sah es während der Renovation des Hauses noch aus. Bildquelle: ZvG.
    Renovierungsbedürftiger Raum mit freiliegendem Holz und Schutt.
  • Bild 5 von 9. Heute ist das Haus minimalistisch eingerichtet und mit Designklassikern ausgestattet. Bildquelle: SRF.
    Wohnzimmer mit rotem Sofa, Sessel und Holz-Couchtisch.
  • Bild 6 von 9. Die Erker des Hauses wurden zu gemütlichen Verweilecken für die Familie umgestaltet. Bildquelle: SRF.
    Helles Wohnzimmer mit modernen Möbeln und grossen Fenstern.
  • Bild 7 von 9. In der massgefertigten Küche steht der Familie grosszügig Raum zur Verfügung. Bildquelle: SRF.
    Moderne Küche mit Holzschränken und Insel.
  • Bild 8 von 9. Zwei Spülbecken sorgen dafür, dass man sich den langen Weg um die Insel herum spart. Bildquelle: SRF.
    Moderne Küche mit Insel und grossen Fenstern.
  • Bild 9 von 9. Marcs Tochter ist Fan vom FC St. Gallen. Bildquelle: SRF.
    Moderne Schlafzimmer mit schwarzer Wand und dekoriertem Kleiderschrank.
Das Haus am Hang in Eggersriet SG

Grüne Hügel prägen die Landschaft rund um Eggersriet: Das Dorf grenzt direkt ans Appenzellerland. Hier steht ein helles Haus am Hang, das Nada gemeinsam mit ihrer Familie über Jahre zu ihrem Zuhause gemacht hat. Viel Weiss, klare Linien und liebevolle Details treffen hier auf asiatische Kunst und einen Pool, der das Haus nach aussen öffnet.

  • Bild 1 von 10. Ein Haus mit Weitsicht. Bildquelle: SRF.
    Wohnhaus auf einem Hügel mit Pool und Terrasse, umgeben von Bäumen.
  • Bild 2 von 10. Hier lebt Nada (52) gemeinsam mit ihrem Mann, ihren beiden Kindern sowie Katze und Hund. Bildquelle: SRF.
    Frau im weissen Cardigan vor modernem Haus.
  • Bild 3 von 10. Vom Eingang aus sieht man fast durch das ganze Haus. Bildquelle: SRF.
    Eleganter Flur mit Spiegel, Regenschirmen, Kunst und Wohnbereich im Hintergrund.
  • Bild 4 von 10. Blick von links nach rechts durchs Wohnzimmer... Bildquelle: SRF.
    Modernes Wohnzimmer mit Kamin und grossen Fenstern.
  • Bild 5 von 10. ... bis in die Küche. Bildquelle: SRF.
    Moderne weisse Küche mit grosser Uhr und Gartenblick.
  • Bild 6 von 10. Eine Sitznische hinter der Küche. Bildquelle: SRF.
    Esszimmer mit rundem Tisch, grosser Wanduhr und Spirituosenregal.
  • Bild 7 von 10. Hier hat die ganze Familie genug Platz, um gemeinsam zu relaxen. Bildquelle: SRF.
    Modernes Wohnzimmer mit beigem Sofa und Glaskamin.
  • Bild 8 von 10. Im oberen Stock bleibt es weiterhin hell. Bildquelle: SRF.
    Modernes Schlafzimmer mit grossen Fenstern und Gartenblick.
  • Bild 9 von 10. Im Badezimmer finden sich verspielte Details – etwa ein goldener Fisch an der Decke. Bildquelle: SRF.
    Modernes Badezimmer mit Glasdusche und freistehender Badewanne.
  • Bild 10 von 10. Und zum Schluss das Highlight: der Pool. Bildquelle: SRF.
    Terrasse mit Pool und Garten mit Bäumen im Hintergrund.
Das Tannenzapfenhaus in Hohentannen TG

In Hohentannen lebt Patrizia in einem Einfamilienhaus, das seinen Namen ernst nimmt: Tannenzapfen sind überall. Das Haus ist offen, verspielt und warm – ein Ort, der Kreativität, Berufung und Lebensfreude sichtbar macht, vom Parterre bis unters Dach.

  • Bild 1 von 9. Seit fünf Jahren ist dieses Haus Patrizias (55) Zuhause. Im obersten Stock wohnt zudem eine Untermieterin. Bildquelle: SRF.
    Modernes zweistöckiges Holzhaus mit Garten im Vordergrund.
  • Bild 2 von 9. Patrizia ist seit 35 Jahren Kindergärtnerin – und nimmt sich zwischendurch immer wieder Zeit für längere Reisen. Bildquelle: SRF.
    Frau lächelnd vor einem modernen Holzhaus mit schwarzem Van im Hintergrund.
  • Bild 3 von 9. Vom Eingang geht es direkt in die Küche. Bildquelle: SRF.
    Offene Küche mit Holzblocktisch und Fliesenboden.
  • Bild 4 von 9. In der Küche treffen moderner und ländlicher Stil aufeinander. Bildquelle: SRF.
    Rustikale Küche mit Holztüren, Fliesenboden und Metalllampen.
  • Bild 5 von 9. Ein gemütlicher Ort mit Blick in den Garten. Bildquelle: SRF.
    Gemütliche Fensterbank mit Kissen, Blick auf Garten mit Grünpflanzen.
  • Bild 6 von 9. Vom Schlafzimmer aus blickt man auf eine Wiese mit Obstbäumen. Dekoriert wird – wie im ganzen Haus – mit Tannenzapfen. Bildquelle: SRF.
    Schlafzimmer mit grossem Fenster und Blick in den Garten.
  • Bild 7 von 9. Im Badezimmer wurden zahlreiche altbewährte Möbel integriert, wie zum Beispiel eine Werkbank als Waschtisch. Bildquelle: SRF.
    Modernes Badezimmer mit Sauna und freistehender Badewanne.
  • Bild 8 von 9. Im Sommer kann man sich in der Outdoor-Badewanne abkühlen. Bildquelle: SRF.
    Grüner Garten mit Bäumen und kleinem Vogelhaus.
  • Bild 9 von 9. Oder unter dem Bäumen. Bildquelle: SRF.
    Garten mit Sitzbank und Kieselsteinen, umgeben von Büschen.
Wer wohnt wo? Wer wohnt in der Maisonettewohnung in Pfäffikon?
Show & Comedy Staffel 2026 Episode 1. Laufzeit 123 Minuten.
Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

«Wer wohnt wo?» mit Sven Epiney auf Play SRF

Sven Epiney sitzt an einem Tisch in einem hellen Hemd.
Legende: SRF/Gian Vaitl

Fünf Mitspielende öffnen die Türen zu ihrem trauten Heim. Zusammen mit Moderator Sven Epiney ziehen sie von Haus zu Haus und versuchen durch geschicktes Befragen und Beobachten herauszufinden, welches Zuhause zu wem gehört.

Hier geht's zu allen Folgen von «Wer wohnt wo?» auf Play SRF.

SRF 1, Wer wohnt wo?, 24.1.2026, 20:10 Uhr ; 

