Drei Häuser, drei Lebensentwürfe – und doch verbindet sie etwas Entscheidendes: Persönlichkeit. Bei «Wer wohnt wo?» öffnen Menschen ihre Türen und zeigen, wie Wohnen zum Spiegel ihres Alltags, ihrer Leidenschaften und ihrer Geschichte wird. Vom Hanghaus mit Pool über ein verspieltes Tannenzapfenhaus bis hin zum sorgfältig renovierten Patrizierhaus.
Das Patrizierhaus in Gossau SG
Mitten in Gossau steht ein Patrizierhaus, das Marc und seine Familie 2011 kaufen und vollständig umbauen konnten. Was einst ganz anders aussah, verbindet heute historische Substanz mit moderner Innenarchitektur. Marcs beruflicher Hintergrund als Geschäftsführer eines Innenarchitekturunternehmens prägt das Haus sichtbar – genauso wie seine Leidenschaft für Sport und das aktive Familienleben.
Bild 1 von 9. Marc, seine Frau und ihre zwei Kinder wohnen in einem renovierten Patrizierhaus in Gossau SG. Bildquelle: SRF.
Bild 2 von 9. Marc (46) ist Geschäftsführer zweier Firmen: eines Innenarchitektur- und Einrichtungsunternehmens sowie einer kleinen Möbelmanufaktur. Bildquelle: SRF.
Bild 3 von 9. Im Garten hat sich die Familie ein Gemüsebeet gebaut. Bildquelle: SRF.
Bild 4 von 9. So sah es während der Renovation des Hauses noch aus. Bildquelle: ZvG.
Bild 5 von 9. Heute ist das Haus minimalistisch eingerichtet und mit Designklassikern ausgestattet. Bildquelle: SRF.
Bild 6 von 9. Die Erker des Hauses wurden zu gemütlichen Verweilecken für die Familie umgestaltet. Bildquelle: SRF.
Bild 7 von 9. In der massgefertigten Küche steht der Familie grosszügig Raum zur Verfügung. Bildquelle: SRF.
Bild 8 von 9. Zwei Spülbecken sorgen dafür, dass man sich den langen Weg um die Insel herum spart. Bildquelle: SRF.
Bild 9 von 9. Marcs Tochter ist Fan vom FC St. Gallen. Bildquelle: SRF.
Das Haus am Hang in Eggersriet SG
Grüne Hügel prägen die Landschaft rund um Eggersriet: Das Dorf grenzt direkt ans Appenzellerland. Hier steht ein helles Haus am Hang, das Nada gemeinsam mit ihrer Familie über Jahre zu ihrem Zuhause gemacht hat. Viel Weiss, klare Linien und liebevolle Details treffen hier auf asiatische Kunst und einen Pool, der das Haus nach aussen öffnet.
Bild 1 von 10. Ein Haus mit Weitsicht. Bildquelle: SRF.
Bild 2 von 10. Hier lebt Nada (52) gemeinsam mit ihrem Mann, ihren beiden Kindern sowie Katze und Hund. Bildquelle: SRF.
Bild 3 von 10. Vom Eingang aus sieht man fast durch das ganze Haus. Bildquelle: SRF.
Bild 4 von 10. Blick von links nach rechts durchs Wohnzimmer... Bildquelle: SRF.
Bild 5 von 10. ... bis in die Küche. Bildquelle: SRF.
Bild 6 von 10. Eine Sitznische hinter der Küche. Bildquelle: SRF.
Bild 7 von 10. Hier hat die ganze Familie genug Platz, um gemeinsam zu relaxen. Bildquelle: SRF.
Bild 8 von 10. Im oberen Stock bleibt es weiterhin hell. Bildquelle: SRF.
Bild 9 von 10. Im Badezimmer finden sich verspielte Details – etwa ein goldener Fisch an der Decke. Bildquelle: SRF.
Bild 10 von 10. Und zum Schluss das Highlight: der Pool. Bildquelle: SRF.
Das Tannenzapfenhaus in Hohentannen TG
In Hohentannen lebt Patrizia in einem Einfamilienhaus, das seinen Namen ernst nimmt: Tannenzapfen sind überall. Das Haus ist offen, verspielt und warm – ein Ort, der Kreativität, Berufung und Lebensfreude sichtbar macht, vom Parterre bis unters Dach.
Bild 1 von 9. Seit fünf Jahren ist dieses Haus Patrizias (55) Zuhause. Im obersten Stock wohnt zudem eine Untermieterin. Bildquelle: SRF.
Bild 2 von 9. Patrizia ist seit 35 Jahren Kindergärtnerin – und nimmt sich zwischendurch immer wieder Zeit für längere Reisen. Bildquelle: SRF.
Bild 3 von 9. Vom Eingang geht es direkt in die Küche. Bildquelle: SRF.
Bild 4 von 9. In der Küche treffen moderner und ländlicher Stil aufeinander. Bildquelle: SRF.
Bild 5 von 9. Ein gemütlicher Ort mit Blick in den Garten. Bildquelle: SRF.
Bild 6 von 9. Vom Schlafzimmer aus blickt man auf eine Wiese mit Obstbäumen. Dekoriert wird – wie im ganzen Haus – mit Tannenzapfen. Bildquelle: SRF.
Bild 7 von 9. Im Badezimmer wurden zahlreiche altbewährte Möbel integriert, wie zum Beispiel eine Werkbank als Waschtisch. Bildquelle: SRF.
Bild 8 von 9. Im Sommer kann man sich in der Outdoor-Badewanne abkühlen. Bildquelle: SRF.
Bild 9 von 9. Oder unter dem Bäumen. Bildquelle: SRF.
«Wer wohnt wo?» mit Sven Epiney auf Play SRF
Fünf Mitspielende öffnen die Türen zu ihrem trauten Heim. Zusammen mit Moderator Sven Epiney ziehen sie von Haus zu Haus und versuchen durch geschicktes Befragen und Beobachten herauszufinden, welches Zuhause zu wem gehört.
Hier geht's zu allen Folgen von «Wer wohnt wo?» auf Play SRF.