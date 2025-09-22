Eins haben Kilian, Julia, Nina, Fabienne und Tamara gemeinsam: Sie lieben das schöne Wohnen und haben ein Händchen für Inneneinrichtung. Die fünf Teilnehmer und Teilnehmerinnen von «Wer wohnt wo?» öffnen ihre Türen und zeigen ihr Daheim. Sie wohnen in Lofts, Einfamilienhäuser, Altbauwohnungen und Dachwohnungen in Bern und in Zürich.
«Wer wohnt wo?» mit Sven Epiney
Fünf Mitspielende öffnen die Türen zu ihrem trauten Heim. Zusammen mit Moderator Sven Epiney ziehen sie von Haus zu Haus und versuchen durch geschicktes Befragen und Beobachten herauszufinden, welches Zuhause zu wem gehört.
Eine Altbauwohnung voller Musik
Mitten im Berner Lorraine-Quartier lebt Kilian (38) in einer Altbauwohnung. Vor 10 Jahren ist Kilian aus dem Südaargau der Liebe wegen nach Bern gezogen. Er ist Lehrer in einem Schulhaus mit gerade mal 17 Schüler und Schülerinnen. Seine Wohnung ist liebevoll mit Vintagemöbeln im 70er-Jahre-Style eingerichtet.
Bild 1 von 9. Die Altbauwohnung liegt im lebendigen Lorraine-Quartier in Bern. Bildquelle: SRF.
Bild 2 von 9. Kilian ist 38 und arbeitet als Lehrer. Er ist vor zehn Jahren nach Bern gekommen. Bildquelle: SRF.
Bild 3 von 9. Sein ganzer Stolz ist seine Plattensammlung, diese hat er unter anderem nach Stimmung sortiert. Bildquelle: SRF.
Bild 4 von 9. In Kilians Altbauwohnung dominieren die vielen Lampen und Vintagemöbel. Bildquelle: SRF.
Bild 5 von 9. Die Küche ist klein, doch alles ist fein säuberlich beschriftet. Hier kocht Killian jeden Abend «freestyle». Bildquelle: SRF.
Bild 6 von 9. Besonders auffallend: das Sofa in der Küche. Bildquelle: SRF.
Bild 7 von 9. Das Gästezimmer ist gefüllt mit allen möglichen Instrumenten. Musik ist Killians grosse Leidenschaft. Er veranstaltet Konzerte und ist Tontechniker. Bildquelle: SRF.
Bild 8 von 9. In seinem Gästezimmer bietet Kilian Couchsurfing an und empfängt regelmässig Gäste aus der ganzen Welt. Bildquelle: Privat.
Bild 9 von 9. Seine Abende lässt der 38-Jährige neuerdings am liebsten mit Stricken ausklingen. Bildquelle: Privat.
Als leidenschaftlicher Musiker sind seine Plattensammlung und die zahlreichen Musikinstrumente das Herzstück der Wohnung. In seinem Gästezimmer empfängt Kilian ausserdem regelmässig Couchsurfing-Gäste aus der ganzen Welt.
Der Traum vom Einfamilienhaus
Im kleinen Dorf Wiler bei Seedorf im Berner Seeland haben sich Julia (32) und ihre Familie den Traum vom Einfamilienhaus verwirklicht. Vor vier Jahren haben sie das Haus selbst gebaut. Drei Kinder, eine Katze, vier Hühner und Julia und ihr Mann leben nun darin. Hell, farbenfroh und frech eingerichtet, gibt es viel zu entdecken.
Bild 1 von 11. Das moderne Einfamilienhaus steht in Wiler bei Seedorf im Berner Seeland. Bildquelle: SRF.
Bild 2 von 11. Julia ist 32 und Ladenbesitzerin in Bern. Bildquelle: SRF.
Bild 3 von 11. Das helle Wohnzimmer ist bunt und verspielt eingerichtet. Bildquelle: SRF.
Bild 4 von 11. Die moderne Küche hat als besonderes Bijou auch einen alten Holzofen eingebaut. Bildquelle: SRF.
Bild 5 von 11. Auch das Kinderzimmer ist sehr liebevoll eingerichtet mit Blick in den Garten. Bildquelle: SRF.
Bild 6 von 11. In Julias Schlafzimmer steht die Badewanne dirket neben dem Bett. Bildquelle: SRF.
Bild 7 von 11. Beim Schaumbad lässt es sich mit einem Blick durchs runde Fenster entspannen. Bildquelle: SRF.
Bild 8 von 11. Schwindelfrei muss man sein, wenn man die Sitzecke im Netz benutzen möchte. Bildquelle: SRF.
Bild 9 von 11. Julia lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern, einer Katze und vier Hühner in dem Haus. Bildquelle: Privat.
Bild 10 von 11. Vor vier Jahren haben sie das Haus selbst gebaut. Bildquelle: Privat.
Bild 11 von 11. Julia besitzt in Bern einen Laden mit Kinder- und Erwachsenenkleider und verkauft sowohl ihre eigene Kleiderlinie, als auch Secondhand-Kleider. Bildquelle: SRF.
Als Ladenbesitzerin hat Julia ihren guten Geschmack zum Beruf gemacht. In Bern verkauft sie Kinder- und Erwachsenenkleider secondhand und aus der eigenen Kollektion.
Ein Loft mit Tür zum Antiquariat
Was wie ein Fabrikeingang aussieht, ist die Tür zu Ninas (42) grossräumigem Loft. Hier lebt sie mit ihrem Partner und ihrem Dackel. Eingerichtet mit Vintagemöbeln und Sammelstücken ist schnell klar, dass hier ein Profi wohnt.
Bild 1 von 10. Ebenfalls im Berner Seeland befindet sich die nächste Wohnung – genauer: in Nidau am Bielersee. Bildquelle: SRF.
Bild 2 von 10. Die 42-jährige Nina ist unter anderem Immobilienverwalterin und lebt in dem Loft. Bildquelle: SRF.
Bild 3 von 10. Die Wohnung hat hohe Decken und viel Platz. Bildquelle: SRF.
Bild 4 von 10. In jeder Ecke finden sich Vintagemöbel und -schilder. Im CD-Player laufen die Spice Girls. Bildquelle: SRF.
Bild 5 von 10. Das Wohnzimmer bietet viel Platz für Besuch. Bildquelle: SRF.
Bild 6 von 10. Im oberen Stock ist ... Bildquelle: SRF.
Bild 7 von 10. ... das Schlafzimmer. Bildquelle: SRF.
Bild 8 von 10. Nina lebt in dem Loft mit ihrem Partner und ihrem Dackel. Bildquelle: Privat.
Bild 9 von 10. Mit einer Durchgangstür verbunden ist Ninas Antiquitätenladen. Bildquelle: Privat.
Bild 10 von 10. Darin veranstaltet sie regelmässig Events und Konzerte. Bildquelle: Privat.
Nina ist Antiquitätenhändlerin. Ihr Laden ist nur eine Durchgangstür von dem Loft entfernt. Dort veranstaltet Nina regelmässig Events und Konzerte.
Blick auf den Zürichsee
Fabienne (42) hat schon immer von einer Dachwohnung geträumt. 2024 hat sie ihre Traumwohnung in Rüschlikon ZH mit Aussicht auf den Zürichsee gefunden. Die Interior-Designerin und Krypto-Unternehmerin lebt mit ihren zwei Söhnen in der hellen Wohnung.
Bild 1 von 11. In Rüschlikon im Kanton Zürich liegt Fabiennes Dachwohnung. Bildquelle: SRF.
Bild 2 von 11. Die 42-jährige ist Interior-Designerin und investiert in Krypto-Währungen. Bildquelle: SRF.
Bild 3 von 11. Die Wohnung ist direkt unter dem Dach und hat Blick auf den Zürichsee. Bildquelle: SRF.
Bild 4 von 11. Das Dachfenster bringt viel Licht in die moderne Küche. Bildquelle: SRF.
Bild 5 von 11. Die Küche und der Essbereich sind hell und frisch eingerichtet. Bildquelle: SRF.
Bild 6 von 11. Der Balkon ist eingerichtet wie ein weiteres Wohnzimmer. Bildquelle: SRF.
Bild 7 von 11. Von der Lounge sieht man direkt auf den Zürichsee. Bildquelle: SRF.
Bild 8 von 11. Im Schlafzimmer fällt vor allem die Leopardendecke direkt ins Auge. Bildquelle: SRF.
Bild 9 von 11. Ein helles Badezimmer mit Badewanne. Bildquelle: SRF.
Bild 10 von 11. Das Kinderzimmer ist gut bestückt mit Bällen, Actionfiguren und einem Tor. Bildquelle: SRF.
Bild 11 von 11. Fabienne lebt mit ihren beiden Söhnen seit Februar 2024 in der Dachwohnung. Bildquelle: Privat.
Es ist ein Mix aus modernen Möbeln, verspielter Kinderelementen und spirituellen Gegenständen. Ein besonderes Highlight ist die grosse Terrasse, die wie ein zweites Wohnzimmer funktioniert.
Das Schutzengel-Haus
In Tamaras (49) Einfamilienhaus in Hütten ZH hängt über jedem Fenster und jeder Tür ein kleiner Schutzengel. Und falls dieser Schutz nicht ausreicht, dann sind da noch Fritzi und Toni – ihre beiden Hunde.
Bild 1 von 12. In Hütten, der südlichsten Gemeinde Zürichs, lebt Tamara in einem Einfamilienhaus. Bildquelle: SRF.
Bild 2 von 12. Tamara ist 49 und arbeitet als Transformationstherapeutin. Bildquelle: SRF.
Bild 3 von 12. Das Wohnzimmer ist gemütlich in dunklen, warmen Tönen eingerichtet. Bildquelle: SRF.
Bild 4 von 12. Ein Cheminée und ein grosses Bücherregal sind das Herzstück der Stube. Bildquelle: SRF.
Bild 5 von 12. Der Essbereich besteht aus einer langen Tafel mit einem Sofa als Sitzbank. Bildquelle: SRF.
Bild 6 von 12. Die moderne Küche ist mit unzähligen Gewürzen und Kräutern ausgestattet. Bildquelle: SRF.
Bild 7 von 12. Wie im Spa fühlt man sich im Badezimmer. Passend dazu hängt der Bademantel bereit. Bildquelle: SRF.
Bild 8 von 12. Ein Blick in das Schlafzimmer. Bildquelle: SRF.
Bild 9 von 12. Über jeder Tür und jedem Fenster hängt ein kleiner Schutzengel. Bildquelle: SRF.
Bild 10 von 12. Das Haus ist aus den 80er-Jahren. Tamara hat viel umbauen lassen. Bildquelle: Privat.
Bild 11 von 12. Sie lebt seit Ende 2022 mit ihren beiden Hunden in Hütten. Bildquelle: Privat.
Bild 12 von 12. Ihre grosse Leidenschaft ist ihr alter VW-Käfer. Bildquelle: Privat.
In dem Haus aus den 80er-Jahren wohnt die Transformationstherapeutin seit Ende 2022. Als sie es gekauft hatte, sah es noch ganz anders aus. Sie baute viel um. Jetzt ist es ein warmes Haus mit eleganter Einrichtung. Tamaras Lieblingsstück befindet sich jedoch in der Garage: ihr alter VW-Käfer.