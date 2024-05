In Malmö hat das erste Halbfinale für den 68. ESC stattgefunden.

Von 15 Nationen haben sie sich für das Finale am 11. Mai qualifiziert : Serbien, Portugal, Slowenien, Ukraine, Litauen, Slowenien, Finnland, Zypern, Irland, Luxemburg.

: Serbien, Portugal, Slowenien, Ukraine, Litauen, Slowenien, Finnland, Zypern, Irland, Luxemburg. Deutschland, Grossbritannien, Frankreich, Italien, Spanien sowie das Gastgeberland Schweden sind automatisch im Finale.

Nemo tritt beim zweiten Halbfinale diesen Donnerstag mit dem Lied «The Code» auf und kämpft dort um den Finaleinzug.

ESC 2024: Erste Halbfinale in Malmö

1 / 18 Legende: Zypern Silia Kapsis – «Liar» EBU / Corinne Cumming 2 / 18 Legende: Serbien Teya Dora – «Ramonda» EBU / Corinne Cumming 3 / 18 Legende: Litauen Silvester Belt – «Luktelk» EBU / Corinne Cumming 4 / 18 Legende: Irland Bambie Thug – «Doomsday Blue» EBU / Corinne Cumming 5 / 18 Legende: Grossbritannien Olly Alexander – «Dizyy» EBU / Corinne Cumming 6 / 18 Legende: Ukraine Alyona Alyona & Jerry Heil – «Teresa & Maria» EBU / Corinne Cumming 7 / 18 Legende: Polen Luna – «The Tower» EBU / Corinne Cumming 8 / 18 Legende: Kroatien Baby Lasagna – «Rim Tim Tagi Dim» EBU / Corinne Cumming 9 / 18 Legende: Island Hera Björk – «Scared Of Heights» EBU / Corinne Cumming 10 / 18 Legende: Deutschland ISAAK – «Always On The Run» EBU / Corinne Cumming 11 / 18 Legende: Slowenien Raiven – «Veronika» EBU / Corinne Cumming 12 / 18 Legende: Finnland Windows95man – «No Rules» EBU / Corinne Cumming 13 / 18 Legende: Moldau Natalia Barbu – «In The Middle» EBU / Corinne Cumming 14 / 18 Legende: Schweden Marcus & Martinus – «Unforgettable» EBU / Corinne Cumming 15 / 18 Legende: Aserbaidschan Fahree feat. Ilkin Dovlatov – «Özünlə Apar» EBU / Corinne Cumming 16 / 18 Legende: Australien Electric Fields – «One Milkali (One Blood)» EBU / Corinne Cumming 17 / 18 Legende: Portugal Iolanda – «Grito» EBU / Corinne Cumming 18 / 18 Legende: Luxemburg Tali – «Fighter» EBU / Corinne Cumming

Diese Länder sind ausgeschieden: Polen, Island, Moldau, Aserbaidschan und Australien.

SRF zeigt die beiden Halbfinale und das Finale des Eurovision Song Contest 2024 live. Auf der News App können Sie das Halbfinale mit Nemo sowie das Finale auch im unterhaltsamen Liveticker verfolgen. Dienstag, 7. Mai 2024, 21:00 Uhr, SRF zwei: Erstes Halbfinale live aus Malmö, Schweden

Donnerstag, 9. Mai 2024, 21:00 Uhr, SRF zwei und in der News App: Zweites Halbfinale mit der Schweiz live aus Malmö, Schweden

Samstag, 11. Mai 2024, 21:00 Uhr, SRF 1 und in der News App: Das Finale live aus Malmö, Schweden.

Kroatien mit Baby Lasagna führt in den Wettbüros

Baby Lasagna, der abseits der Bühne auf den Namen Marko Purišić hört, singt «Rim Tim Tagi Dim» für Kroatien. In dem Song wird das Auswandern junger Menschen aus seinem Heimatland Kroatien thematisiert.

Sänger Marko hat auch den Text geschrieben und das Lied komponiert. In einem Ausschnitt singt er:

«There’s no going back. My presence fades to black. There’s no going back. My anxiety attacks. Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim.»

Neue Regeln fürs Voting

Seit 2023 können auch Fans abstimmen, deren Länder nicht am ESC teilnehmen. Die Abstimmung läuft in diesen Ländern über ein kostenpflichtiges Online-Voting. Das Voting wird dann zusammenaddiert als «Rest of the World» und zählt so viel wie das Voting eines Teilnehmerlandes. Darüber hinaus gibt es keine Jurys mehr in den ESC-Halbfinalshows. Weil die Schweiz nicht im ersten Halbfinale eingeteilt ist, können User aus der Schweiz erst im zweiten Halbfinale abstimmen.

Nemos Chancen beim zweiten Halbfinal

Wie sehen Nemos Chancen beim zweiten Halbfinale aus? Gut, zeigt ein Blick in die 2000er. SRF hat anhand einer anhand eigenen Siegesformel analysiert, wie realistisch ein Triumph für «The Code» ist:

Die Wetten sind ein zentraler Bestandteil der Berichterstattung im Vorfeld des Eurovision Song Contests. Wer auf einen Act wettet, ist in der Regel überzeugt von dessen Siegeschancen, sprich: Die Wett-Rangliste zeigt, welche Songs beim Publikum ankommen. Und das Publikum bestimmt, wer beim ESC ins Finale einzieht und dort zu 50 Prozent, wer das Ding gewinnt (die andere Hälfte sind Jury-Votes).

Schweiz vs. Kroatien?

Bei den Wettbüros wurde lange für Nemo aus der Schweiz mit «The Code» auf Sieg getippt. An zweiter Stelle lag Baby Lasagna aus Kroatien. Diese Konstellation hat sich aber gedreht und der Kroate liegt mit grossem Abstand vorn. Auf Platz drei ist derzeit Angelina Mango aus Italien. Dahinter rangieren Alyona Alyona & Jerry Heil aus der Ukraine und Bambie Thug aus Irland auf den Plätzen vier und fünf. Da alle diese Wettbüro-Favoriten schon am ersten Halbfinale teilnahmen, hat die Schweiz sehr gute Chancen ins Finale zu kommen.

Das zweite Halbfinale am 9. Mai: Box aufklappen Box zuklappen Legende: EBU / Sarah Louise Bennett Malta: Sarah Bonnici – «Loop»

Albanien: Besa – «Titan»

Griechenland: Marina Satti – «Zari»

Schweiz: Nemo – «The Code»

Tschechien: Aiko – «Pedestal»

Österreich: Kaleen – «We Will Rave»

Dänemark: Saba – «Sand»

Armenien: Ladaniva – «Jako»

Lettland: Dons – «Hollow»

San Marino: Megara – «11:11»

Georgien: Nutsa Buzaladze – «Fire Fighter»

Belgien: Mustii – «Before The Party‘s Over»

Estland: 5Miinust & Puuluup – «(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi»

Israel: Eden Golan – «Hurricane»

Norwegen: Gåte –«Ulveham»

Niederlande: Joost Klein – «Europapa»