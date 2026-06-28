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Hinter den Hecken Drei Gärten voller Leidenschaft und Persönlichkeit

28.06.2026, 14:51

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Ein Blick in drei ganz unterschiedliche Gärten, die viel über ihre Besitzerinnen und Besitzer erzählen: Sie alle eint die Liebe zur Natur, die Faszination für Pflanzen und die enge Verbindung zur Erde. Und eines wird schnell klar: Sie verbringen sehr viel Zeit in ihren Gärten.

Susanne Loosers englischer Garten

In den 1970er-Jahren legte Susanne Loosers Mutter in Windisch (AG) einen klassischen Cottage Garden an – geprägt von einer naturnahen Gestaltung, üppiger Bepflanzung und kleinen Wasserstellen. Nach dem Tod der Mutter übernahm Susanne Looser dieses besondere Erbe. Immer wieder stellt sie sich dabei die Frage: Was soll bewahrt werden, und wo darf sich der Garten verändern?

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  • Bild 1 von 9. Der Bölsterli-Garten wurde von Susanne Loosers Mutter, Gertrud Bölsterli, angelegt. Bildquelle: SRF.
    Luftaufnahme eines Gartens mit vielen Bäumen und Sträuchern, umgeben von Wohnhäusern.
  • Bild 2 von 9. Seit sie den Garten übernommen hat, erledigt Susanne rund 90 Prozent der Arbeit selbst – sie ist «Königin und Hofgärtnerin in einem». Bildquelle: SRF.
    Ältere Person mit Brille und gemusterter Bluse sitzt in einem grünen Garten.
  • Bild 3 von 9. Da der Garten lang und schmal ist, versucht Susanne, ihn optisch aufzubrechen, indem sie sogenannte Gartenräume schafft. Bildquelle: SRF.
    Garten mit Rasen, Bäumen, Sträuchern und einem kleinen Pool.
  • Bild 4 von 9. Im so geannnten «Raum Vielfalt» gibt es auch einen Brunnen – ein wichtiges Element eines englischen Gartens. Bildquelle: SRF.
    Steinbrunnen in einem üppigen Garten mit fliessendem Wasser.
  • Bild 5 von 9. Der «blaue Fluss» ist ein Weg in ihrem Garten, der nach Farben konzipiert ist. Bildquelle: SRF.
    Lila Blumen mit grünem Laub und langen Grashalmen.
  • Bild 6 von 9. Susannes Dahlien. Bildquelle: SRF.
    Nahaufnahme von roten Blumen im Sonnenlicht im Garten.
  • Bild 7 von 9. Susannes Devise lautet: füllen. In ihrem Obstgarten wachsen mehrere Kürbisse und Zucchetti, sodass keine Lücken entstehen. Bildquelle: SRF.
    Ein Gewächshaus in einem üppigen Garten mit blühenden Blumen.
  • Bild 8 von 9. Auch eine Sammlung verschiedener Gurkensorten gehört zu diesem Bereich. Bildquelle: SRF.
    Nahaufnahme von Gurken und Blättern an einer Pflanze im Garten.
  • Bild 9 von 9. Unter den grösseren Bäumen findet Susanne an heissen Tagen Schatten. Am Boden wachsen dort unter anderem Farne. Bildquelle: SRF.
    Garten mit Bank umgeben von dichter Vegetation und Büschen.
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Susanne ist dankbar für das Erbe. Der Garten bedeutet für sie Freiheit – «aber keine grenzenlose, denn er fordert auch etwas: Es ist ein Geben und Nehmen.» Sie möchte nicht zur «Sklavin des Gartens» werden und geht deshalb gelassen damit um, wenn Bekannte bemerken, er wirke heute etwas wilder als früher.

Gabriel Hess und die alten Sorten

Im bernischen Oberaargau, zwischen Oeschenbach und Ursenbach, liegt Weiler Hofen. Hinter dem Elternhaus pflegt der 22-jährige Gabriel Hess seinen Garten. Er hat sich auf alte und seltene Sorten spezialisiert, die er unter anderem für die Stiftung ProSpecieRara vermehrt.

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  • Bild 1 von 12. Gabriels Garten ist ein wichtiger Bestandteil des Konzepts der Stiftung ProSpecieRara – sie ist darauf angewiesen, dass Gärtnerinnen und Gärtner Saatgut vermehren. Bildquelle: SRF.
    Gemüsegarten mit Gewächshaus und verschiedenen Pflanzen.
  • Bild 2 von 12. Gabriel hat sein Hobby zum Beruf gemacht und seine Lehre zum Zierpflanzengärtner abgeschlossen. Bildquelle: SRF.
    Ein lächelnder Mann sitzt im Garten vor einem Gewächshaus.
  • Bild 3 von 12. Zwischen den Stangenbohnen ... Bildquelle: SRF.
    Üppiges Gartenbild mit hohen, blättergefüllten Pflanzen.
  • Bild 4 von 12. ... und der südamerikanischen Tomatillo prüft Gabriel genau, welche die gewünschten Eigenschaften aufweisen. Bildquelle: SRF.
    Nahaufnahme von drei schwarzen Beeren an einem Pflanzenzweig.
  • Bild 5 von 12. Das bedeutet auch, dass er alles konsequent beschriften muss – «sonst gibt es ein Chaos». Bildquelle: SRF.
    Holzpfosten mit einem Schild, umgeben von Grünpflanzen.
  • Bild 6 von 12. Die Tomaten in seinem Garten sind selten rot, sie kommen auch in gelben, grünen oder fast schwarzen Variationen vor. Bildquelle: SRF.
    Kiste mit verschiedenen bunten Tomaten im Freien.
  • Bild 7 von 12. Auch Blumensorten vermehrt der 22-Jährige in seinem Garten. Bildquelle: SRF.
    Nahaufnahme einer blauen Blume mit grünem Hintergrund.
  • Bild 8 von 12. Die alte Kefensorte «Born» lässt er stehen, bis sie blüht und braun wird – oft notwendig, da sich die Samen erst dann ernten lassen. Bildquelle: SRF.
    Person pflückt Pflanzen hinter einem Maschendrahtzaun.
  • Bild 9 von 12. Teilweise erhält Gabriel Briefe mit der Aufschrift «letztes Saatgut». Ob eine Sorte erhalten bleibt, liegt dann in seiner Hand. Bildquelle: SRF.
    Hände halten Linsen und Stängel über einem mit Linsen gefüllten Sack.
  • Bild 10 von 12. Ein weiteres Projekt von Gabriel ist seine Pelargonien-Sammlung. Bildquelle: SRF.
    Blumen in Töpfen auf Holzgestellen vor einem Gebäude, mit einem Mann im Hintergrund.
  • Bild 11 von 12. Dazu gehört beispielsweise diese rosenknospenartige Pelargonie. Bildquelle: SRF.
    Nahaufnahme einer Blume mit weissen und rosa Blütenblättern.
  • Bild 12 von 12. Um Schnecken von seinen Pflanzen fernzuhalten, setzt Gabriel Laufenten ein. Bildquelle: SRF.
    Drei Enten neben einem Wassernapf.
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Gabriels Credo lautet: «Die Vielfalt erhalten und erweitern.» Alte Sorten seien zwar oft robust und widerstandsfähig, hätten jedoch teilweise auch unerwünschte Eigenschaften. Deshalb hält er es für legitim, durch Züchtung Verbesserungen anzustreben.

Noldi und Hampis farbenreicher Garten

Viel Verschiedenes auf kleiner Fläche – das ist der Garten von Hanspeter Burkhard und Arnold Wiesmann. Etwa 1000 Pflanzensorten beherbergen sie bei sich in Erlenbach (ZH). Pflanzensammler Hampi bringt immer wieder Neues und Exotisches in den Garten, sein Partner und Profigärtner Noldi sorgt für Ästhetik.

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  • Bild 1 von 12. Seit knapp 30 Jahren gärtnern Hampi und Noldi hier und haben in dieser Zeit eine beeindruckende Pflanzenvielfalt zusammengetragen. Bildquelle: SRF.
    Luftaufnahme von weissen modernen Häusern mit üppigen Gärten.
  • Bild 2 von 12. 1980 lernten sich Noldi (links) und Hampi (rechts) auf Schloss Eugensberg über dem Untersee im Thurgau kennen. Noldi war dort Schlossgärtner. Bildquelle: SRF.
    Zwei ältere Männer sitzen lächelnd auf einer Bank im Garten.
  • Bild 3 von 12. Obwohl sie die Liebe zu Pflanzen teilen, achten sie darauf, nicht gleichzeitig im Garten zu arbeiten. «Noldi ist sehr intolerant gegenüber meiner Handhabung von Werkzeugen», sagt Hampi lachend. Bildquelle: SRF.
    Garten mit Rasen, Bäumen und Blumen.
  • Bild 4 von 12. Die Kapfuchsie aus Südafrika haben Hampi und Noldi sogar schon in ihrer natürlichen Umgebung beim Wandern in KwaZulu-Natal gesehen. Bildquelle: SRF.
    Nahaufnahme von rosafarbenen, röhrenförmigen Blüten vor grünem Hintergrund.
  • Bild 5 von 12. Es leuchtet in ihrem Garten, hier etwa die farbintensive Montbretie. Bildquelle: SRF.
    Nahaufnahme von roten Blumen mit grünen Stängeln und unscharfem Hintergrund.
  • Bild 6 von 12. Und die Goldmarie. Bildquelle: SRF.
    Nahaufnahme von gelben Blumen mit unscharfem grünem Hintergrund.
  • Bild 7 von 12. Noldi hat es aufgegeben, den Garten nach Farben zu ordnen – er soll bewusst bunt und vielfältig sein. Bildquelle: SRF.
    Rosa Pfingstrose und gelbe Blumen in einem Garten.
  • Bild 8 von 12. Der Magnolienbaum kam einst als kleiner Setzling durch einen Tausch in ihren Garten. Dass er einmal so gross werden würde, hätten sie nicht erwartet. Bildquelle: SRF.
    Grüner Garten mit Bäumen und Blumen neben modernen Gebäuden.
  • Bild 9 von 12. Hampi hat die Blüten der Magnolie vermessen – die grösste erreichte einen Durchmesser von 40 Zentimetern. Bildquelle: SRF.
    Nahaufnahme einer weissen Blume mit grünen Blättern.
  • Bild 10 von 12. Hampi hat sich auch ein Biotop angelegt. Bildquelle: SRF.
    Zwei Personen sitzen in einem üppigen Garten mit bunten Blumen.
  • Bild 11 von 12. Dort versucht er, Tiere und Insekten aus der Umgebung anzulocken, indem er ihnen Lebensraum zur Vermehrung bietet. Bildquelle: SRF.
    Kaulquappen im Wasser zwischen Steinen.
  • Bild 12 von 12. Auch die Seerose gedeiht hier prächtig. Bildquelle: SRF.
    Rosa Wasserlilien auf einem Teich mit grünen Blättern.
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Inspiration holen sich Hampi und Noldi auf Reisen – und genau das spiegelt sich in ihrem Garten wider. Gleichzeitig ist ihnen wichtig, dass ihr Garten einen ökologischen Nutzen hat: als vielfältige Insel inmitten des Siedlungsgebiet. Entsprechend hat die Natur stets Vorrang – im Herbst bleibt vieles stehen, auch wenn es nicht mehr perfekt aussieht.

Hinter den Hecken Gabriels Sortenvielfalt-Garten
Lifestyle & Gesellschaft Laufzeit 24 Minuten.
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SRF 1, Hinter den Hecken, 25.06.2026, 13:05 Uhr ; 

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