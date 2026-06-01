Pflanzenschutz ohne Gift: 5 Tipps, die wirklich helfen

Ein aufmerksames Auge und gezieltes Vorbeugen im Garten können viel Schaden an Gemüse, Obst und Blumen verhindern – auch ohne klassische, chemische Pflanzenschutzmittel. Das wird umso wichtiger, weil verschiedene bisher gängige Mittel ab Ende Oktober 2026 für Private nicht mehr und andere Produkte ab 2027 nur noch mit Fachbewilligung erhältlich sein werden. Fünf Tipps, wie sie Ihren Garten auch ohne Chemie schützen können.

1. Den Anfängen wehren

Wenn Sie regelmässig durch den Garten gehen und genau hinschauen, erkennen Sie mögliche Probleme früh und verhindern, dass sich Schädlinge rasant vermehren. Besonders im Frühling lohnt sich der Blick auf Blattläuse, Wanzen und Bohnenfliegen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Blattkräuselungen infolge Blattlausbefall. Bildquelle: Silvia Meister. 1 / 2 Legende: Blattkräuselungen infolge Blattlausbefall. Silvia Meister

Bild 2 von 2. Blattläuse und Ameisen im Innern der gekräuselten Blätter. Bildquelle: Silvia Meister. 2 / 2 Legende: Blattläuse und Ameisen im Innern der gekräuselten Blätter. Silvia Meister Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Warnzeichen sind gekräuselte Johannisbeerblätter, Läuse auf Salat, Eigelege auf Blattunterseiten oder Schäden an Keimlingen. Oft reichen einfache Sofortmassnahmen, um grösseren Befall zu verhindern.

Befallene Triebspitzen wegschneiden und entsorgen.

Blattläuse zerdrücken oder mit 2 Prozent Schmierseifenlösung behandeln.

Eier von Wanzen auf Blattunterseiten früh entfernen.

Saatbeete lockern, gezielt giessen und mit Vlies schützen.

2. Mit Barrieren schützen

Wirksamer Pflanzenschutz beginnt, bevor überhaupt ein Schaden entsteht. Netze, Kragen und Sperren halten viele Schädlinge auf Distanz – ganz ohne Spritzmittel.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Schneckenschaden an Radiesli. Bildquelle: Silvia Meister. 1 / 5 Legende: Schneckenschaden an Radiesli. Silvia Meister

Bild 2 von 5. Falteninnenseite mit Schmierseife einstreichen wirkt gegen grosse Wegschnecken. Bildquelle: Silvia Meister. 2 / 5 Legende: Falteninnenseite mit Schmierseife einstreichen wirkt gegen grosse Wegschnecken. Silvia Meister

Bild 3 von 5. Schneckenkragen schützen Dahlientriebe vor Schneckenfrass. Bildquelle: Silvia Meister. 3 / 5 Legende: Schneckenkragen schützen Dahlientriebe vor Schneckenfrass. Silvia Meister

Bild 4 von 5. Angehäufelter Brokkoli ist gegen Kohlfliegen gefeit. Bildquelle: Silvia Meister. 4 / 5 Legende: Angehäufelter Brokkoli ist gegen Kohlfliegen gefeit. Silvia Meister

Bild 5 von 5. Insektenschutznetz schützt vor einfliegenden Schadinsekten. Bildquelle: Silvia Meister. 5 / 5 Legende: Insektenschutznetz schützt vor einfliegenden Schadinsekten. Silvia Meister Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Sie schützen Kohl, Rüebli, Bohnen oder Salat in einer Phase, in der junge Pflanzen besonders empfindlich sind.

Insektenschutznetze helfen gegen Raupen, Möhren-, Bohnenfliegen und Lauchmotten.

Kohlkragen schützen vor der Kohlfliege.

Schneckenkragen bewahren junge Setzlinge vor Frass.

Ameisenbarrieren an Obstbäumen bremsen indirekt auch Blattläuse.

Achtung Sonnenbrand! Box aufklappen Box zuklappen Legende: Sonnenbrand an Stachelbeeren Silvia Meister Setzlinge aus Gewächs- und Treibhäusern sind noch nicht abgehärtet gegen die UV-Strahlung der Sonne. Stehen sie ungeschützt in der prallen Sonne, bekommen ihre Blätter einen Sonnenbrand: grosse, braune Flecken oder Streifen – sie werden dürr und fallen ab. Besondere Vorsicht im Juni: Folgen auf kühlere, bewölkte Tage plötzlich sonnige, heisse Tage, kann es an exponierten, jungen Früchten zu Sonnenbrand kommen.

3. Clever verführen

Im Mischgarten lassen sich Schädlinge auch umlenken. Lockpflanzen ziehen sie an und halten sie von den eigentlichen Kulturen fern. Statt alles zu bekämpfen, wird der Befall gezielt begrenzt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Studentenblumen locken schädliche Fadenwürmer an, das Gemüse bleibt gesund. Bildquelle: Silvia Meister. 1 / 3 Legende: Studentenblumen locken schädliche Fadenwürmer an, das Gemüse bleibt gesund. Silvia Meister

Bild 2 von 3. Rapsglanzkäfer ernähren sich von Blütenstaub und legen ihre Eier in gelbe Senfblüten. Bildquelle: Silvia Meister. 2 / 3 Legende: Rapsglanzkäfer ernähren sich von Blütenstaub und legen ihre Eier in gelbe Senfblüten. Silvia Meister

Bild 3 von 3. Kapuzinerkresse im Gemüsebeet lockt Blattläuse, das Gemüse bleibt verschont. Bildquelle: Silvia Meister. 3 / 3 Legende: Kapuzinerkresse im Gemüsebeet lockt Blattläuse, das Gemüse bleibt verschont. Silvia Meister Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Kapuzinerkresse lockt Blattläuse weg von Bohnen, Salat oder Kohl.

Tagetes hilft gegen Fadenwürmer und zieht Schnecken an den Beetrand.

Asiasalat kann Rapsglanzkäfer vom Brokkoli ablenken.

Stehen gelassene Spargeltriebe ziehen Spargelhähnchen an.

4. Nützlinge anlocken

Ein vielfältiger Garten fördert natürliche Gegenspieler von Blattläusen, weisser Fliege, Möhrenfliege oder Schnecken. Blüten liefern ihnen Nahrung und machen den Garten widerstandsfähiger.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Nützliche Schwebfliegen landen auf Mohnblüte. Bildquelle: Silvia Meister. 1 / 4 Legende: Nützliche Schwebfliegen landen auf Mohnblüte. Silvia Meister

Bild 2 von 4. Der feine Stiel schützt das Florfliegenei vor Ameisen. Bildquelle: Silvia Meister. 2 / 4 Legende: Der feine Stiel schützt das Florfliegenei vor Ameisen. Silvia Meister

Bild 3 von 4. Dillblüten ziehen nützliche Florfliegen an. Bildquelle: Silvia Meister. 3 / 4 Legende: Dillblüten ziehen nützliche Florfliegen an. Silvia Meister

Bild 4 von 4. Rotgelber Weichkäfer auf Rüebliblüte. Bildquelle: Silvia Meister. 4 / 4 Legende: Rotgelber Weichkäfer auf Rüebliblüte. Silvia Meister Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Katzen- und Bergminze locken Florfliegen an.

Dill, Koriander und wilde Rüebli fördern Wespenarten.

Schafgarbe, Dost, Rainfarn und Kornblume ziehen Schlupfwespen an.

Doldenblütler wie Fenchel oder Kerbel helfen auch dem Weichkäfer.

5. Nützlinge beherbergen

Langfristig ist Pflanzenschutz dort am wirksamsten, wo Nützlinge nicht nur Nahrung, sondern auch geeignete Lebensräume finden. Mit Rückzugsorten fördern Sie das natürliche Gleichgewicht im Garten nachhaltig.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 7. Kleine Holzbeigen finden überall Platz und bieten Laufkäfern Nistmöglichkeiten. Bildquelle: Silvia Meister. 1 / 7 Legende: Kleine Holzbeigen finden überall Platz und bieten Laufkäfern Nistmöglichkeiten. Silvia Meister

Bild 2 von 7. Laufkäfer vertilgen Schnecken und Schneckeneier. Bildquelle: Silvia Meister. 2 / 7 Legende: Laufkäfer vertilgen Schnecken und Schneckeneier. Silvia Meister

Bild 3 von 7. Ein umgekehrter Tontopf oder Säckchen bieten Ohrwürmern Schutz. Bildquelle: Silvia Meister. 3 / 7 Legende: Ein umgekehrter Tontopf oder Säckchen bieten Ohrwürmern Schutz. Silvia Meister

Bild 4 von 7. Ohrengrüblermännchen und ‑weibchen fühlen sich wohl im morschen Holz. Bildquelle: Silvia Meister. 4 / 7 Legende: Ohrengrüblermännchen und ‑weibchen fühlen sich wohl im morschen Holz. Silvia Meister

Bild 5 von 7. Von Schlupfwespen parasitierte Blattläuse. Bildquelle: Silvia Meister. 5 / 7 Legende: Von Schlupfwespen parasitierte Blattläuse. Silvia Meister

Bild 6 von 7. Schwebfliegenlarve vertilgt Mehlige Apfelblattläuse. Bildquelle: Silvia Meister. 6 / 7 Legende: Schwebfliegenlarve vertilgt Mehlige Apfelblattläuse. Silvia Meister

Bild 7 von 7. Schlupfwespen parasitieren Weisse Fliegen. Bildquelle: Silvia Meister. 7 / 7 Legende: Schlupfwespen parasitieren Weisse Fliegen. Silvia Meister Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Ohrwurmglocken in Obstbäumen und Beerensträuchern aufhängen.

Holunder als frühe Nahrungsquelle für Marienkäfer und Florfliegen setzen.

Kleine Holzbeigen bieten Laufkäfern Unterschlupf.

Heimische Gräser dienen Schlupfwespen als Ort zum überwintern.

Merkblätter Pflanzenschutz