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Chemiefreier Garten Pflanzenschutz ohne Gift: 5 Tipps, die wirklich helfen

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01.06.2026, 16:12

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Ein aufmerksames Auge und gezieltes Vorbeugen im Garten können viel Schaden an Gemüse, Obst und Blumen verhindern – auch ohne klassische, chemische Pflanzenschutzmittel. Das wird umso wichtiger, weil verschiedene bisher gängige Mittel ab Ende Oktober 2026 für Private nicht mehr und andere Produkte ab 2027 nur noch mit Fachbewilligung erhältlich sein werden. Fünf Tipps, wie sie Ihren Garten auch ohne Chemie schützen können.

1. Den Anfängen wehren

Wenn Sie regelmässig durch den Garten gehen und genau hinschauen, erkennen Sie mögliche Probleme früh und verhindern, dass sich Schädlinge rasant vermehren. Besonders im Frühling lohnt sich der Blick auf Blattläuse, Wanzen und Bohnenfliegen.

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  • Bild 1 von 2. Blattkräuselungen infolge Blattlausbefall. Bildquelle: Silvia Meister.
    Nahaufnahme von grünen Blättern mit kleinen Blattläusen.
  • Bild 2 von 2. Blattläuse und Ameisen im Innern der gekräuselten Blätter. Bildquelle: Silvia Meister.
    Nahaufnahme von Blattläusen und Ameisen auf grünen Blättern im Sonnenlicht.
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Warnzeichen sind gekräuselte Johannisbeerblätter, Läuse auf Salat, Eigelege auf Blattunterseiten oder Schäden an Keimlingen. Oft reichen einfache Sofortmassnahmen, um grösseren Befall zu verhindern.

  • Befallene Triebspitzen wegschneiden und entsorgen.
  • Blattläuse zerdrücken oder mit 2 Prozent Schmierseifenlösung behandeln.
  • Eier von Wanzen auf Blattunterseiten früh entfernen.
  • Saatbeete lockern, gezielt giessen und mit Vlies schützen.

2. Mit Barrieren schützen

Wirksamer Pflanzenschutz beginnt, bevor überhaupt ein Schaden entsteht. Netze, Kragen und Sperren halten viele Schädlinge auf Distanz – ganz ohne Spritzmittel.

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  • Bild 1 von 5. Schneckenschaden an Radiesli. Bildquelle: Silvia Meister.
    Zwei leicht von Schnecken angefressene Radieschen im Boden, von grünen Blättern umgeben.
  • Bild 2 von 5. Falteninnenseite mit Schmierseife einstreichen wirkt gegen grosse Wegschnecken. Bildquelle: Silvia Meister.
    Hand mit Pinsel streicht Rand von grünem Schneckenkragen ein.
  • Bild 3 von 5. Schneckenkragen schützen Dahlientriebe vor Schneckenfrass. Bildquelle: Silvia Meister.
    Dahlientriebe in einem blauen Kunststoff-Schneckenkragen auf Erde.
  • Bild 4 von 5. Angehäufelter Brokkoli ist gegen Kohlfliegen gefeit. Bildquelle: Silvia Meister.
    Gemüsegarten mit verschiedenen grünen Pflanzen, in der Mitte eine grosse Anzahl Brokkolipflanzen.
  • Bild 5 von 5. Insektenschutznetz schützt vor einfliegenden Schadinsekten. Bildquelle: Silvia Meister.
    Gartenbeet mit weissem, halbrundem Insektenschutznetz und bunten Blumen im Hintergrund.
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Sie schützen Kohl, Rüebli, Bohnen oder Salat in einer Phase, in der junge Pflanzen besonders empfindlich sind.

  • Insektenschutznetze helfen gegen Raupen, Möhren-, Bohnenfliegen und Lauchmotten.
  • Kohlkragen schützen vor der Kohlfliege.
  • Schneckenkragen bewahren junge Setzlinge vor Frass.
  • Ameisenbarrieren an Obstbäumen bremsen indirekt auch Blattläuse.

Achtung Sonnenbrand!

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Vier reife, rissige Stachelbeeren auf einem grauen Textilhintergrund.
Legende: Sonnenbrand an Stachelbeeren Silvia Meister

Setzlinge aus Gewächs- und Treibhäusern sind noch nicht abgehärtet gegen die UV-Strahlung der Sonne. Stehen sie ungeschützt in der prallen Sonne, bekommen ihre Blätter einen Sonnenbrand: grosse, braune Flecken oder Streifen – sie werden dürr und fallen ab.

Besondere Vorsicht im Juni: Folgen auf kühlere, bewölkte Tage plötzlich sonnige, heisse Tage, kann es an exponierten, jungen Früchten zu Sonnenbrand kommen.

3. Clever verführen

Im Mischgarten lassen sich Schädlinge auch umlenken. Lockpflanzen ziehen sie an und halten sie von den eigentlichen Kulturen fern. Statt alles zu bekämpfen, wird der Befall gezielt begrenzt.

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  • Bild 1 von 3. Studentenblumen locken schädliche Fadenwürmer an, das Gemüse bleibt gesund. Bildquelle: Silvia Meister.
    Feld mit Kohlpflanzen und orangefarbenen Blumen.
  • Bild 2 von 3. Rapsglanzkäfer ernähren sich von Blütenstaub und legen ihre Eier in gelbe Senfblüten. Bildquelle: Silvia Meister.
    Nahaufnahme einer weissen Blume mit gelbem Zentrum und sehr kleinem Rapsglanzkäfer auf einem Blütenblatt.
  • Bild 3 von 3. Kapuzinerkresse im Gemüsebeet lockt Blattläuse, das Gemüse bleibt verschont. Bildquelle: Silvia Meister.
    Leuchtende orangefarbene Kapuzinerkresseblüten mit grossen Blättern im Garten.
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  • Kapuzinerkresse lockt Blattläuse weg von Bohnen, Salat oder Kohl.
  • Tagetes hilft gegen Fadenwürmer und zieht Schnecken an den Beetrand.
  • Asiasalat kann Rapsglanzkäfer vom Brokkoli ablenken.
  • Stehen gelassene Spargeltriebe ziehen Spargelhähnchen an.

4. Nützlinge anlocken

Ein vielfältiger Garten fördert natürliche Gegenspieler von Blattläusen, weisser Fliege, Möhrenfliege oder Schnecken. Blüten liefern ihnen Nahrung und machen den Garten widerstandsfähiger.

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  • Bild 1 von 4. Nützliche Schwebfliegen landen auf Mohnblüte. Bildquelle: Silvia Meister.
    Orange Mohnblume mit zwei anfliegenden Schwebefliegen im Garten.
  • Bild 2 von 4. Der feine Stiel schützt das Florfliegenei vor Ameisen. Bildquelle: Silvia Meister.
    Nahaufnahme von grünen Blättern mit einem kleinen Ei darauf.
  • Bild 3 von 4. Dillblüten ziehen nützliche Florfliegen an. Bildquelle: Silvia Meister.
    Grünes Insekt auf gelben Blüten.
  • Bild 4 von 4. Rotgelber Weichkäfer auf Rüebliblüte. Bildquelle: Silvia Meister.
    Weisse Rüebliblüte mit zwei kopulierenden, orangefarbenen Weichkäfern darauf.
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  • Katzen- und Bergminze locken Florfliegen an.
  • Dill, Koriander und wilde Rüebli fördern Wespenarten.
  • Schafgarbe, Dost, Rainfarn und Kornblume ziehen Schlupfwespen an.
  • Doldenblütler wie Fenchel oder Kerbel helfen auch dem Weichkäfer.

5. Nützlinge beherbergen

Langfristig ist Pflanzenschutz dort am wirksamsten, wo Nützlinge nicht nur Nahrung, sondern auch geeignete Lebensräume finden. Mit Rückzugsorten fördern Sie das natürliche Gleichgewicht im Garten nachhaltig.

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  • Bild 1 von 7. Kleine Holzbeigen finden überall Platz und bieten Laufkäfern Nistmöglichkeiten. Bildquelle: Silvia Meister.
    Steinbank mit Pflanzen und Holzscheiten im Hintergrund.
  • Bild 2 von 7. Laufkäfer vertilgen Schnecken und Schneckeneier. Bildquelle: Silvia Meister.
    Nahaufnahme eines schwarzen Laufkäfers auf Steinplatte.
  • Bild 3 von 7. Ein umgekehrter Tontopf oder Säckchen bieten Ohrwürmern Schutz. Bildquelle: Silvia Meister.
    Stoffbeutel hängt in einem dichten Gebüsch mit grünen Blättern.
  • Bild 4 von 7. Ohrengrüblermännchen und ‑weibchen fühlen sich wohl im morschen Holz. Bildquelle: Silvia Meister.
    Nahaufnahme von zahlreichen Ohrwürmern auf einer Holzoberfläche.
  • Bild 5 von 7. Von Schlupfwespen parasitierte Blattläuse. Bildquelle: Silvia Meister.
    Nahaufnahme einer gelben Rosenknospe mit grünem Laub im Hintergrund, darauf dicke Blattläuse.
  • Bild 6 von 7. Schwebfliegenlarve vertilgt Mehlige Apfelblattläuse. Bildquelle: Silvia Meister.
    Nahaufnahme eines Blattes mit kleinen Insekten darauf, gehalten von einer Hand.
  • Bild 7 von 7. Schlupfwespen parasitieren Weisse Fliegen. Bildquelle: Silvia Meister.
    Nahaufnahme eines Blattes mit kleinen Insekten, darunter Schlupfwespen, die Blattläuse fressen.
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  • Ohrwurmglocken in Obstbäumen und Beerensträuchern aufhängen.
  • Holunder als frühe Nahrungsquelle für Marienkäfer und Florfliegen setzen.
  • Kleine Holzbeigen bieten Laufkäfern Unterschlupf.
  • Heimische Gräser dienen Schlupfwespen als Ort zum überwintern.

Merkblätter Pflanzenschutz

Radio SRF 1, Ratgeber, 1.6.26, 11:10 Uhr

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