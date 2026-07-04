 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Hinter den Hecken Zen, Reben und Wildbienen: Ein Blick in drei Schweizer Gärten

04.07.2026, 14:16

Teilen

Schweizer Gärten summen und brummen: Ihre Besitzerinnen und Besitzer schaffen mit viel Einsatz vielfältige Lebensräume für die Natur. Was sie eint, ist die Liebe zur Natur, die Faszination für Pflanzen und eine enge Verbindung zur Erde.

Der japanische Zen-Garten

Mit einer Kiesfläche und einem Meditationspfad könnte der Garten von Katharina und Martin Scheidegger statt hinter einem Mehrfamilienhaus in Ittigen BE auch in einer asiatischen Tempelanlage liegen. Neben dem Meditationsgarten pflegt das Paar viele aussergewöhnliche Pflanzen, die es vor langer Zeit aus dem Ausland in die Schweiz gebracht hat.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 11. Seit 2015 gestalten die Scheideggers ihren japanischen Garten – das Projekt ist allerdings vor allem Martins Leidenschaft. Bildquelle: SRF.
    Ein Garten mit einer steinernen Pagodenlaterne, umgeben von Pflanzen und einem kleinen Teich.
  • Bild 2 von 11. Katharina und Martin Scheidegger: 2015, als Martin pensioniert wird, können sie sich die Wohnung mit Garten kaufen. Bildquelle: SRF.
    Älteres Paar lächelt im Garten.
  • Bild 3 von 11. Martin war reformierter Pfarrer. «In der Gestalttherapie-Ausbildung lernte ich dann den Zen-Buddhismus kennen. Das inspirierte mich sehr – das Japanische, das Zen.» So sei sein Zen-Garten entstanden – natürlich ein wenig nach schweizerischer Art. Bildquelle: SRF.
    Person harkt Gartenkies in einem Hof mit Pflanzen und überdachter Terrasse.
  • Bild 4 von 11. Martin ist viel in ferne Länder gereist. Hier ein Souvenir davon: der australische Flammenbaum. Bildquelle: SRF.
    Rote Blume an einem Zweig mit grünen Blättern.
  • Bild 5 von 11. Die Samen der Leopardenblume hat Martin aus Macau in China mitgebracht. Bildquelle: SRF.
    Nahaufnahme einer blühenden Pflanze mit orangefarbenen Blütenblättern.
  • Bild 6 von 11. Heute darf man Samen von ausserhalb der EU nicht mehr einfach so in die Schweiz bringen. Im Bild ist die Parkinsonia, für die Martin einst einen Samen aus dem Iran mitgebracht hat. Bildquelle: SRF.
    Nahaufnahme von gelben Blüten an einem Zweig vor einem Gebäude und einem blauen Himmel.
  • Bild 7 von 11. Ein japanischer Ahorn darf in seinem Zen-Garten nicht fehlen. Bildquelle: SRF.
    Nahaufnahme von roten Blättern an einem Ast vor unscharfem Hintergrund.
  • Bild 8 von 11. Martin hat viele seiner Pflanzen in Töpfen, sodass er sie überwintern kann. Bildquelle: SRF.
    Garten mit Terrasse, Pflanztöpfen und Mensch im Hintergrund.
  • Bild 9 von 11. Eine Buddhas-Hand-Zitrone. Bildquelle: SRF.
    Gelbe, fingerförmige Frucht an einem Zweig.
  • Bild 10 von 11. Am Anfang des Mediationspfades steht der Zenigata-Brunnen. Martin erklärt: «Man sagt, bevor man aus dem normalen Leben auf den spirituellen Weg geht, solle man sich rituell reinigen.». Bildquelle: SRF.
    Steinbrunnen mit Bambusschöpfkelle und fliessendem Wasser.
  • Bild 11 von 11. Der Stein vor dem Bonsai symbolisiere die Verbindung zwischen Erde und Himmel. «Der Bonsai ist das Beispiel dafür, dass der Mensch die Natur gestaltet», so Martin. Bildquelle: SRF.
    Japanischer Garten mit kleinem Baum und Stein auf Kiesbett.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Auch wenn der Garten mehr Martins Ding ist, hat Katharina genauso gerne Pflanzen um sich. Sie habe eine Seelenverwandtschaft mit den Pflanzen. Martin könne sich sein Leben nicht mehr ohne den Garten vorstellen: «Ich möchte hier meinen Lebensabend verbringen, bis ich dort oben [im Himmel] bin.»

Der Weingarten im Tessin

In Bedano TI haben Margrit und Heinz Knecht Rebberg und Garten zu einem Ganzen verbunden. Zwischen den Rebstöcken erfreuen Staudenbeete, Trockenwiesen und ein Steingarten Mensch und Tier – als bewusster Ausgleich zum Weinbau.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 11. Kurz vor Lugano haben sich Heinz und Margrit Knecht den Traum vom eigenen Rebberg erfüllt. Bildquelle: SRF.
    Luftaufnahme eines Hauses mit Garten, umgeben von Weinreben.
  • Bild 2 von 11. Margrit liebt Blumen und Heinz ist Winzer. «Wir haben die beiden schönen Dinge kombiniert und so entstand der Weingarten», erklärt Heinz. Bildquelle: SRF.
    Zwei lachende Personen im Freien mit Sonnenhüten und Sonnenblumen im Hintergrund.
  • Bild 3 von 11. Die Knechts möchten der Natur etwas zurückgeben – schliesslich setzen sie Pflanzenschutzmittel für die Reben ein. Bildquelle: SRF.
    Langer Weg durch einen Weinberg, umgeben von Bäumen und Bergen im Hintergrund.
  • Bild 4 von 11. Pflanzeninseln, die Insekten Nahrung bieten, sollen einen Ausgleich schaffen. Bildquelle: SRF.
    Garten mit Blumenbeet und grüner Wiese.
  • Bild 5 von 11. Für die Blumen ist hauptsächlich Margrit zuständig. Heinz für den Wein. Bildquelle: SRF.
    Steinfigur neben bunten Blumen und Felsen im Garten.
  • Bild 6 von 11. Vor rund zehn Jahren sah das Grundstück noch so aus. «Es war eine riesige Unkrauthalde», so Heinz. Bildquelle: SRF.
    Hügelige Landschaft mit dichter Vegetation und einem kleinen Gebäude.
  • Bild 7 von 11. Die Idee, ins Tessin zu ziehen, kam von Heinz. Als es dann so weit war, packten aber beide gemeinsam an. Bildquelle: Privat / Heinz und Margrit Knecht.
    Person im Führerhaus eines Kipplasters auf einer Baustelle mit Hügel im Hintergrund.
  • Bild 8 von 11. Sie haben alles selbst geplant und das Rustico in ihre Pläne integriert. Bildquelle: Privat / Heinz und Margrit Knecht.
    Person legt Steine in einen roten Anhänger vor einem Traktor.
  • Bild 9 von 11. Im ersten Jahr der Traubenlese kostete die Kirschessigfliege sie vier Fünftel der Ernte. Heute stehen deshalb über 350 Fallen im ganzen Rebberg. Bildquelle: SRF.
    Person hält einen Behälter mit roter Flüssigkeit.
  • Bild 10 von 11. Es wird Merlot angebaut. Bildquelle: SRF.
    Nahaufnahme von dunkelblauen Trauben an der Rebe.
  • Bild 11 von 11. Das neue Leben im Tessin sei noch schöner geworden, als sie es sich erträumt hatten. Der Weingarten ist für die Knechts längst zum Kraftort und zur Heimat geworden. Bildquelle: SRF.
    Steingarten mit bunten Blumen und Pflanzen vor einem alten Gebäude.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Auch wenn die Arbeit streng und schweisstreibend ist, gebe es für Margrit nichts Schöneres. Indem sie einander helfen, haben die beiden eine Symbiose geschaffen – für sie ist das Lebensqualität.

Vom Kräutergarten zum Naturgarten

Regula Gysel teilt ihren Garten in Wilchingen SH bewusst mit Insekten und Kleintieren: Aus dem Kräutergarten hat sie einen Naturgarten gemacht, mit Nisthilfen, Pollen- und Nektarpflanzen – und ganz ohne Pestizide oder künstliches Licht.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 11. Im Schaffhauser Klettgau gedeihen nicht nur Reben, sondern auch allerlei Kräuter und Blumen. Bildquelle: SRF.
    Haus mit Garten und Solarpanel auf dem Dach.
  • Bild 2 von 11. Regula Gysel sieht es als ihre Aufgabe, auf dem Hofgelände Lebensräume und Biodiversität zu schaffen. Bildquelle: SRF.
    Frau in rosa Bluse und grauem Schal im Garten.
  • Bild 3 von 11. Mit Totholz baut sie Orte für Tiere. Bildquelle: SRF.
    Nahaufnahme eines Holzstapels mit Moos und Pflanzen an einem bewölkten Tag.
  • Bild 4 von 11. Die Zebraspinne hat sie erst seit ein paar Jahren; sie komme laut Regula nur in strukturreichen Gärten vor. Bildquelle: SRF.
    Spinne in ihrem Netz zwischen lila Blumen und grünen Blättern.
  • Bild 5 von 11. Mit alten Ziegeln wird ein Wildbienenhotel gebaut. Bildquelle: SRF.
    Gestapelte alte Ziegel an einer Wand.
  • Bild 6 von 11. Auch in alten Kännchen nisten sich Wildbienen ein. Bildquelle: SRF.
    Nahaufnahme von fermentierendem Inhalt in einem Metallgefäss mit einer Hand daneben.
  • Bild 7 von 11. Im Treibhaus schützt ein Hochbeet vor Schnecken. Trotzdem gibt Regula zu, im Gemüsegarten keine grossen Erträge zu erzielen. Bildquelle: SRF.
    Person in rosa Jacke pflanzt in einem Gewächshaus.
  • Bild 8 von 11. Um Unkraut in ihrem Garten zu vernichten, setzt Regula ein gasbetriebenes Gerät ein, um das Unkraut zu verbrennen. Bildquelle: Privat / Regula Gysel.
    Person mäht einen Gartenweg mit einer Grasschneidemaschine.
  • Bild 9 von 11. Das Keramikelement verbrennt das Unkraut innert Sekunden – eine schonende Methode, damit die Wege nicht zuwachsen. Bildquelle: Privat / Regula Gysel.
    Selbstgebaute Dampfmaschine mit grossem Rad im Garten.
  • Bild 10 von 11. In der Outdoor-Küche kann sich Regula zurückziehen und die Aussicht geniessen. Bildquelle: SRF.
    Holzhütte mit Küchenutensilien, Pflanzen und zwei Stühlen.
  • Bild 11 von 11. Im Herbst räumt Regula den Garten nicht auf, damit die Überwinterungsmöglichkeiten der Insekten nicht zerstört werden. Bildquelle: SRF.
    Blühender Garten mit verschiedenen Pflanzen und einem Wetterhahn im Hintergrund.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Für Regula wird der Garten nie «fertig» sein – so sei das eben, wenn man eine leidenschaftliche Gärtnerin ist. Es geht immer weiter, und das wird ihr manchmal zu viel, besonders im Frühling und im Juni, wenn alles kräftig wächst. Dann freut sie sich umso mehr, wenn sie es am Ende doch noch schafft.

Hinter den Hecken Martin und Katharinas Meditationsgarten
Lifestyle & Gesellschaft Laufzeit 24 Minuten.
Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

SRF 1, Hinter den Hecken, 25.06.2026, 13:05 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)