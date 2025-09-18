In der Sendung «Shaolin Challenge» sind: Schauspielerin und Moderatorin Melanie Winiger, Snowboarder und Musiker Pat Burgener, Schwingerkönig Nöldi Forrer, Langlauf-Olympiasieger Dario Cologna, Schwingerkönigin Isabel Egli und Model Tamy Glauser.

Das neuntägige Training findet in einem über 1000 Jahre alten Tempel in Südkorea statt.

Die Ausstrahlung ist für Frühjahr 2026 geplant.

Die Teilnehmenden

Tamy Glauser (40) ist Schweizer Model. Sie lief für Louis Vuitton & Gaultier und engagiert sich für LGBT-Rechte.

Pat Burgener (31) ist Schweizer Snowboard-Profi und Musiker. 2024 startete er seine erste Headline-Tour durch Europa und bereitet sich gleichzeitig auf die Olympischen Spiele 2026 vor.

Melanie Winiger (46) ist Schauspielerin, Moderatorin und Ex-Miss Schweiz. Sie wurde durch Filme wie «Achtung, fertig, Charlie!» bekannt und moderiert internationale Events.

Der deutsche Shaolin-Meister Shi Heng Yi ist 1983 in Deutschland geboren. Heute unterrichtet er in seinem eigenen Shaolin-Kloster im süddeutschen Kaiserslautern.

Isabel Egli ist Schwingerkönigin 2024 und diplomierte Pflegefachfrau aus Luzern. Die 28-Jährige stammt aus einer Schwingerfamilie und zählt zu den stärksten Frauen im Sägemehlring.

Dario Cologna (39) ist vierfacher Olympiasieger im Langlauf und zählt zu den erfolgreichsten Schweizer Wintersportlern. 2022 beendete er seine beeindruckende Karriere.

Nöldi Forrer (46) ist Schwingerkönig von 2001 und Rekordhalter mit 151 Kränzen.

Shaolin-Meister Shifu Yan Lei (52) wurde 1973 in eine traditionelle Familie in der chinesischen Provinz Xinjiang geboren. Im Alter von vierzehn Jahren begann er sein Leben als Kampfkünstler, als er auf die andere Seite Chinas reiste, um im Shaolin-Tempel in der Provinz Henan zu trainieren.

In der neuen SRF-Sendung «Shaolin Challenge» absolvieren sechs Prominente ein neuntägiges Training. In der oberen Reihe: Dario Cologna, Nöldi Forrer, Pat Burgener, Melanie Winiger (v.l.n.r.). In der unteren Reihe: Tamy Glauser und Isabel Egli (v.l.n.r.).

Worum geht es in der Sendung?

In «Shaolin Challenge» stellen sich sechs Schweizer Persönlichkeiten einer intensiven Erfahrung: Sie trainieren im Shaolin-Tempel und setzen sich mit eigenen Ängsten und Sinnfragen auseinander. Melanie Winiger erklärt: «Ich habe bei der ‹Shaolin Challenge› mitgemacht, weil ich Meister Shi Heng Yi schon lange mit grossem Respekt folge. Seine Disziplin und innere Stärke inspirieren mich. Genau diese Qualitäten wollte ich in mir selbst herausfordern.»

Olympiasieger Dario Cologna sagt: «Einmal aus dem Alltag herauszutreten, zehn Tage lang in einem Tempel in Südkorea ohne Handy, ohne Ablenkung von aussen – das fand ich sehr reizvoll. Es war eine intensive Zeit und eine Herausforderung, der ich mich sonst wahrscheinlich nicht gestellt hätte.»

«Shaolin Challenge» auf Play SRF Box aufklappen Box zuklappen Das sechsteilige Format zeigt, wie die Reise Körper und Geist verändert und eröffnet dem Publikum neue Impulse zur Selbstreflexion. Die Ausstrahlung von «Shaolin Challenge» ist für Frühjahr 2026 online first auf Play SRF, sowie anschliessend im TV auf SRF 1 geplant. Weitere Informationen zur neuen Doku-Serie folgen zu gegebener Zeit.