Legende: SRF

In der ersten Staffel «Champion der Champions» zeigen die Ex-Profisportler und Sportlerinnen Patty Schnyder (Tennis), Daniel Albrecht (Ski), Stefan Angehrn (Boxen), Selina Gasparin (Biathlon), Donghua Li (Kunstturnen), Beat Hefti (Bob) und Franco Marvulli (Rad) was noch alles in ihnen steckt.

Im Finale holt Radfahrer Franco Marvulli gegen Tennislegende Patty Schnyder den Sieg und wird somit der erste «Champion der Champions».