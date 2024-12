Legende: SRF/Valeriano di Domenico

Sieben ehemalige Spitzensportler leben für eine Woche zusammen in Andalusien und treten zu einem Wettkampf gegeneinander an.

Sie waren international die besten in ihrer Sportart: Patty Schnyder (Tennis), Daniel Albrecht (Ski), Stefan Angehrn (Boxen), Selina Gasparin (Biathlon), Donghua Li (Kunstturnen), Beat Hefti (Bob) und Franco Marvulli (Rad).

In der SRF-Sendung «Champion der Champions» zeigen die Sportler und Sportlerinnen jeden Freitagabend um 21 Uhr nochmals, was in ihnen steckt. Die ersten fünf Folgen sind auf Play SRF verfügbar. Das Finale läuft am 27. Dezember um 21 Uhr auf SRF 1.