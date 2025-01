Per E-Mail teilen

Das gängige Bild vom Jassen ist ein – wohl eher – verstaubtes. Ein runder Tisch in einer Beiz auf dem Land. In der Mitte ein grüner Jass-Teppich und rundherum strenge Gesichter und ein ernstes Spiel. Dieses Bild haben wohl einige im Kopf, wenn sie an das Schweizer Traditions-Spiel denken.

Doch das war einmal. Jassen erlebt aktuell ein regelrechtes Revival – und zwar bei einem jungen, städtischen Publikum. In den Orten Zürich und Bern stossen Turniere in trendigen sowie alternativen Lokalen auf grossen Anklang. Eine Auswahl.

1000. Sendung «Samschtig-Jass» Box aufklappen Box zuklappen Auch im TV wird weiterhin gejasst – und das bereits zum 1000. Mal am im «Samschtig-Jass» am 4. Januar 2025 um 20:05 Uhr auf SRF 1. Sendung verpasst? Macht nichts! Auf Play SRF finden Sie alle «Samstag-Jass»-Folgen.

Zürich

Roter Delfin: Zwischen Brunch und Znacht vertreibt man sich an der Langstrasse am letzten Samstag im Monat die Zeit mit Jassen. Wo «Supertoast» und naturnaher Wein serviert werden, rollt das Team einmal im Monat die Jass-Teppiche aus.

Wer in der Stadt urchige Gefühl einer Landbeiz vermisst, ist hier trotz modernem Interieur an der richtigen Adresse. Auf der Karte des Lokals sind mehrere alte Obstbrandsorten vertreten. Anmelden empfiehlt sich, Jassen ist hier beliebt.

Gleis: Etwas weiter unten, an der gleichen Strasse wie der Rote Delfin befindet sich eine weitere beliebte Jass-Beiz. Stets ausgebucht: der «Glatti-Gleis-Jass» . Mit einem Startgeld von 5 Franken darf man hier «mitschiebern». Damit alle mitspielen können, sind hier im «Falle des Falles», wie das Lokal schreibt, auch Französisch­/Deutsch­schweizer-Karten erlaubt – Moitié-Moitié-Jasskarten quasi.

Legende: Sieht so modernes Jassen aus? Mit diesem Bild wirbt das Lokal Roter Delfin auf Instagram für seine Jass-Turniere. Instagram/roter_delfin

Park Platz: Auch ennet der Limmat wird gejasst – auf dem ehemaligen Parkplatz neben dem Bahnhof Letten . Etwas weniger regelmässig, aber genauso gut besucht, finden hier immer wieder «Dunnschtig»- und «Sunntigs»-Jass-Turniere statt. Im Sommer auf der grossen Terrasse der Buvette.

Bern

Cafe du Nord: Nur eine Zugstunde entfernt, ist alles ein bisschen anders. In der Hauptstadt wechseln die Karten und an der Hochschule der Künste im Buffet Nord wählt man sich sein Gspändli nicht selbst – es wird ausgelost. Auch der Preis ist eine Überraschung, alle Teilnehmenden bringen ein verpacktes Paket mit.

Brasserie Lorraine: In der «Brass» , wie das Lokal in Bern liebevoll genannt wird, steht nicht nur Jassen, sondern allerlei Spiele auf dem Programm. Jeden zweiten Sonntag im Monat spielt man hier entweder Scopa, Tichu, Brändi-Dog – oder eben es wird geschoben.

Weitere Orte: Nicht regelmässig, aber auch im Kalender stehen Jass-Turniere in den beiden Berner Lokalen Rössli und Heitere Fahne . Bei letzterem spielt man «Heiligenjass». Zudem listet das Schweizer Jassverzeichnis verschiedenste Turniere in der ganzen Schweiz – da ist für alle etwas dabei.