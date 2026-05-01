Er will niemanden retten – und genau darin liegt seine Stärke. Shi Heng Yi versteht sich nicht als Guru, sondern als jemand, der eigene Erfahrungen teilt. Was den Shaolin-Meister antreibt: Menschen ringen oft mit denselben inneren Themen wie er – doch er hat sie teilweise gelöst. Seine Ratschläge sind Angebote, keine Lösungen.

Legende: Shaolin-Meister Shi Heng Yi war schon als Kind begeistert von Kampfkunst. Als Vierjähriger begann er sein Training, heute leitet er den sogenannten «Shaolin Temple Europe» bei Kaiserslautern in Deutschland. SRF

Aus seinen Gesprächen mit Persönlichkeiten wie Tamy Glauser, Pat Burgener oder Melanie Winiger in «Shaolin Challenge» lassen sich fünf Weisheiten ableiten, die weit über den Tempel hinausgehen.

1. Du kannst nicht kontrollieren, wie andere dich sehen

Tamy Glauser kennt das Gefühl, nicht dazuzugehören. Shi Heng Yi stellt die entscheidende Frage: «Willst du, dass andere dich in ihre Welt integrieren – oder willst du in deiner Welt bleiben und das Gefühl haben, dass die anderen dich genauso lassen, wie du sein möchtest?» Beides gleichzeitig funktioniere nicht. «Die Variante, zu ändern, wie andere dich sehen, wird nicht gehen.»

Seine Botschaft ist eindeutig: Anderen die Schuld dafür zu geben, dass man sich nicht verbunden fühlt, führe nicht weiter. Der Ursprung des Gefühls liegt nicht bei den anderen, sondern bei uns selbst. «Ein Finger zeigt nach aussen, drei zeigen auf dich», erklärt er.

2. Wenn du immer mehr willst, fehlt dir etwas anderes

Snowboarder und Musiker Pat Burgener beschreibt ein Gefühl, das viele kennen: nie genug zu sein. Immer weiter, immer besser – und trotzdem nie zufrieden.

«Shaolin Challenge» auf Play SRF Box aufklappen Box zuklappen In einem über 1000 Jahre alten Tempel in Südkorea absolvieren sechs prominente Teilnehmende unter Anleitung der Shaolin-Meister Shi Heng Yi und Shifu Yan Lei ein neuntägiges Training nach den jahrhundertealten Traditionen der Shaolin. Die sechs Folgen «Shaolin Challenge» sind auf Play SRF verfügbar.

Shi Heng Yi erkennt darin ein Muster. Das Streben nach mehr sei oft ein Ersatz für etwas, das früher gefehlt hat: Anerkennung, Liebe, Bestätigung. «Das ist momentan einfach nur ein Ersatz», sagt er. Seine zentrale Frage: «Was genau fehlt dir wirklich?» Wer diese Leere versteht, muss nicht mehr ständig im Aussen nach dem Nächsten suchen.

3. Nicht alles im Leben läuft nach deinem Plan

Schwinger Nöldi Forrer beschreibt ein Leben im Dauerstress. Immer etwas zu tun, immer kontrollieren, immer wachsam. Runterkommen fällt schwer.

Die Antwort des Shaolin-Meisters ist radikal einfach: Es wird immer etwas schieflaufen. Immer. «Dieses Leben wird dir Sachen geben, die du dir nicht vorgestellt hast.» Der Versuch, alles zu kontrollieren, führt zwangsläufig zu Frust. Stattdessen hilft eine andere Perspektive: Wir kommen mit nichts ins Leben und gehen mit nichts. Was bleibt, ist begrenzt – Zeit, Gesundheit, Zufriedenheit. Wer das akzeptiert, kann loslassen.

4. Du kannst nicht die Probleme aller anderen tragen

Isabel Egli kümmert sich ständig um andere – so sehr, dass sie deren Probleme mit nach Hause nimmt.

Shi Heng Yi macht deutlich: Unsere Ressourcen sind begrenzt. Zeit, Energie, Nerven – all das ist nicht unendlich. Wer sich komplett für andere aufopfert, verliert sich selbst. «Wenn es dir nicht gut geht, wie willst du überhaupt die Probleme anderer Menschen lösen können?» Seine Konsequenz: Das, was du geben willst, musst du zuerst in dir selbst entwickeln. Erst dann kannst du wirklich helfen.

5. Unausgesprochenes bleibt – also spreche

Melanie Winiger spürt, dass alte Verlustängste zurückkommen. Die Person, mit der sie das hätte klären können, lebt nicht mehr. Vieles bleibt unausgesprochen. Für Shi Heng Yi ist das kein Endpunkt, sondern ein Anfang. Er verweist auf eine Praxis aus der asiatischen Kultur: einen Ort schaffen für die Verstorbenen – einen kleinen Altar.

Sein Rat: «Rede dich einfach frei, sag alles, was du damals nicht gesagt hast, ganz frei heraus.» Es geht nicht darum, Antworten zu bekommen, sondern darum, das, was in einem steckt, endlich auszusprechen.