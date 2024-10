Per E-Mail teilen

Gemeinsam mit dem Idol auf einer Bühne auftreten – diesen Traum können nur wenige verwirklichen. In jeder Sendung von «Happy Day» geht so ein Traum in Erfüllung. Moderator Röbi Koller blickt auf fünf besondere Starduette zurück.

Helene Fischer und Anita mit «Du hast mein Herz berührt»

Die Bauernfamilie Bucher liebt Musik, aber Tochter Anita singt zu Hause nicht nur Volkslieder und übt das Jodeln, sie singt ab und zu auch mal ein Lied ihres Idols Helene Fischer an einem Familienfest. Die gelehrte Köchin arbeitet in einem Altersheim, wo sie von einem verkleideten Röbi Koller überrascht wird. Dass sie mit Helene Fischer ein Duett singen darf, kann Anita kaum glauben. Nach ihrem Auftritt ist sich Röbi Koller sicher, dass er soeben einen «magischen Moment» erlebte. Anita Bucher gewann ein Jahr später die SRF-Volksmusik-Show «Alpenrose» mit ihrer Schwester.

04:17 Video Starduett: Anita und Helene Fischer, 2012 Aus Happy Day vom 03.10.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 17 Sekunden.

Semino Rossi und Claudia mit «Aber dich, gibt’s nur einmal für mich»

Die gebürtige Argentinierin Claudia Scholze hat einiges gemeinsam mit ihrem Idol Semino Rossi. Wie der Schlagerstar sang sie als Kind auch mit ihrem Vater zusammen und wanderte von Südamerika nach Europa aus. Claudias Vater verstarb schon vor einigen Jahren, doch sein Traum, dass seine Tochter mal auf der grossen Bühne singen werde, ging bei «Happy Day» in Erfüllung. Dass Semino Rossi sich als Taxifahrer verkleidet und Claudia höchstpersönlich überrascht, das ist das Tüpfelchen auf dem i.

03:46 Video Starduett: Claudia und Semino Rossi, 2015 Aus Happy Day vom 03.10.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 46 Sekunden.

«Happy Day» – die finale Saison für Moderator Röbi Koller Box aufklappen Box zuklappen Seit dem Start von «Happy Day» im Jahr 2007 ist Röbi Koller das Gesicht der beliebten Samstagabend-Show. Am 5. Oktober 2024 beginnt seine letzte Saison als Gastgeber, bevor er sich im April 2025 verabschiedet. In den kommenden fünf Ausgaben von «Happy Day» erwarten Röbi Koller, Co-Moderatorin Kiki Maeder und das Publikum nochmals Musikstars, grosse Herzenswünsche und emotionale Momente. Bewerbungen werden noch angenommen. «Happy Day», jeweils um 20:05 Uhr auf SRF 1 und Play SRF: Samstag, 5. Oktober 2024

Samstag, 9. November 2024

Samstag, 21. Dezember 2024

Samstag, 17. Februar 2025

Samstag, 5. April 2025

Göla und Kathrin mit «Indianer»

Pflegefachfrau Kathrin jodelte schon als Kind gerne und wollte, dass ihr Jodelverein auf alle Fälle in das Starduett mit Gölä eingebunden wird. Das ist ihnen gelungen. Röbi Koller erzählt im Rückblick, es sei kein Zufall gewesen, dass Gölä in seinem nächsten Album Rock'n'Roll mit Jodeln kombinierte, «die Idee dafür ist bei diesem Starduett entstanden».

02:18 Video Starduett: Kathrin und Gölä, 2016 Aus Happy Day vom 03.10.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 18 Sekunden.

Beatrice Egli und Marina mit «Wir leben laut»

Als Marina während der Arbeit von Beatrice Egli überrascht wird, fällt sie wortwörtlich in die Knie. Beatrice Egli sei ihr grösstes Idol, «durchs Singen kann ich loslassen». Nach dem Auftritt bei «Happy Day», ermutigt Beatrice Egli die damals noch 16-Jährige und holt Marina nochmals auf die Bühne für ein Duett an ihrem Konzert in Basel.

05:28 Video Starduett: Marina und Beatrice Egli, 2018 Aus Happy Day vom 03.10.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 28 Sekunden.

Howard Carpendale und Monika mit «Hello again»

Monika ist ein Riesenfan von Howard Carpendale: Schon seit 38 Jahren hört sie seine Musik und ging 1985 als 18-Jährige bereits an eines seiner Konzerte. Seine Musik gebe ihr Kraft. «Ich kann in eine andere Welt eintauchen und auftanken.» Mit der Schlagerlegende singt sie den Hit «Hello again».