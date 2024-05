Caroline Beley (58) arbeitete schon immer in der Gastronomie – früher verteilt über die ganze Schweiz, jeweils für eine Saison. Dazwischen reiste sie viel.

Als Hüttenwartin sesshaft wurde sie mehr durch Zufall: Auf einer Wanderung als Gast in der Capanna Corno-Gries (CAS) half sie der damaligen Wartin ein wenig. Und da wusste Caroline: «Das ist es! Das will ich machen». Nach Hause ging sie nur noch, um ihre Sachen zu holen. Von da an arbeitete sie sechs Jahre lang in der Hütte. Danach ging sie eine Saison lang in Obwalden Käsen und seit Sommer 2019 führt sie die Mittlenberghütte (VS).