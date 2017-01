Das steht am Samstag bei uns auf dem Programm

Tennis und jede Menge Wintersport dominieren am Samstag das Programm. Die verschiedenen Events können Sie live bei uns im TV, in der Sport App und auf der Website mitverfolgen. Hier die Übersicht.

Los geht es mit den Australian Open. Es folgen die Abfahrtsklassiker in Kitzbühel und Garmisch. Die Snowboarder duellieren sich derweil in Laax, die Langläufer in Ulricehamn und die Biathleten in Antholz.

Die Startzeiten sind unter Vorbehalt und können unter Umständen (z.B. Schwierigkeiten mit dem Wetter) noch ändern.