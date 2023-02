Die Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien geht auch an der Sportwelt nicht spurlos vorbei.

Legende: Eine Region in Trümmern In Kahramanmaras sollen Dutzende Sportler verschüttet worden sein. Reuters/Cagla Gurdogan

Gemäss Medienberichten wurden auch zahlreiche Athletinnen und Athleten Opfer der verheerenden Erdbeben. In Kahramanmaras nahe der stark betroffenen türkischen Grossstadt Gaziantep sollen bis zu 40 Ringer unter den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes verschüttet sein. Olympiasieger Taha Akgül sprach von mindestens zwei Getöteten und bat um Hilfe.

Auch über je ein verschüttetes Volleyball-Männerteam, -Frauenteam und eine Handballmannschaft in Malatya und Hatay wurde berichtet.

Ex-Chelsea-Profi Atsu gerettet

Unklarheit herrschte am Montagabend zunächst über das Schicksal des ghanaischen Ex-Internationalen Christian Atsu, der unter Trümmern in Antakya vermisst wurde. Am Dienstagmorgen folgte die erlösende Botschaft: Der Profi wurde aus den Trümmern gerettet. Dies berichteten türkische Medien am Dienstag unter Berufung auf den Sprecher seines Clubs Hatayspor. Demnach sei der 31-jährige Ghanaer verletzt gefunden worden. Atsu hatte noch am vergangenen Sonntag kurz vor Schluss das Siegtor zum 1:0 im Liga-Duell gegen den ebenfalls abstiegsgefährdeten Rivalen Kasimpasa erzielt.

08:12 Video Aus der Tagesschau: Schwere Erdbeben erschüttern die Türkei und Syrien Aus Tagesschau vom 06.02.2023. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 12 Sekunden.

Sportveranstaltungen abgesagt

Der türkische Sportminister Mehmet Muharrem Kasapoglu hatte bereits am Montagnachmittag alle Sportveranstaltungen bis auf Weiteres abgesagt. Zu den ersten betroffenen Veranstaltungen gehörten für Montag geplante Süper-Lig-Partien mit den Schweizern Gökhan Inler und Mario Gavranovic.

Derweil drückten viele türkischstämmige Athletinnen und Athleten ihre Trauer über die Katastrophe aus. NBA-Profi Enes Kanter Freedom betete für die Opfer in der Türkei, Syrien und Libanon. Ähnlich äusserten sich die Fussballer Hakan Calhanoglu (Inter) und Cengiz Ünder (Marseille).