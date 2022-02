Legende: Neuschnee in Yanqing Bisher bestand die Abfahrts-Piste hauptsächlich aus Kunstschnee. Keystone

Das für Sonntag geplante 2. Training zur Olympia-Abfahrt der Frauen fällt wegen Schneefalls in Yanqing aus.

Auch die Freeski-Slopestyle-Spezialistinnen können infolge der Wetterkapriolen nicht wie geplant loslegen.

Am Sonntagmittag wird kurzfristig auch die Qualifikation der Ski-Freestlye-Frauen im Aerials-Bewerb auf Montag verschoben.

Ski Alpin: Schneefall verhindert 2. Probefahrt der Frauen

Die Abfahrerinnen bekommen in Yanqing höchstens noch eine Chance, sich mit der Strecke vertraut zu machen. Das für Sonntag geplante 2. Training zum Rennen in der Königsdisziplin hat wegen Schneefalls abgesagt werden müssen. Damit steht nach dem 1. Testlauf am Samstag nur noch das Abschlusstraining am Montag auf dem Programm. Im Schweizer Team stechen mit Priska Nufer, Michelle Gisin, Joana Hählen und Noémie Kolly noch vier Fahrerinnen um den freien Startplatz. Nufer hatte am Samstag die Bestzeit aufgestellt, ihr unterlief allerdings wie zahlreichen anderen Konkurrentinnen ein Torfehler. Corinne Suter, Lara Gut-Behrami und Jasmine Flury sind für die Abfahrt gesetzt.

Ski Freestyle: Slopestyle-Spezialistinnen müssen sich gedulden

Auch im Genting Snow Park von Zhangjiakou verunmöglichte die weisse Pracht die planmässige Durchführung der Vorausscheidung. Aufgrund der schwierigen Sichtverhältnisse musste die für Sonntagmorgen in der Früh (MEZ) angesetzt gewesene Qualifikation über Rails und Schanzen zunächst um 2 Stunden nach hinten verlegt und schliesslich um einen Tag verschoben werden. Nach einem unfreiwilligen Ruhetag wollen sich die arrivierten Schweizerinnen Mathilde Gremaud und Sarah Höfflin neu am Montag ab 3 Uhr Schweizer Zeit für den Final mit den Top 12 empfehlen. Die Medaillenentscheidung findet tags darauf am Dienstag statt.

Ski Freestyle: Keine Aerials-Quali am Sonntag

Die ebenfalls für Sonntag vorgesehene Aerials-Qualifikation mit Alexandra Bär wurde auf Montag (3:00 Uhr MEZ) verschoben. Laut bisherigem Terminplan folgt der Final gleichentags ab 5:00 Uhr MEZ.