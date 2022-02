Die Eishockey-Bronzemedaille geht überraschend an die Slowakei. Die Osteuropäer gewannen das Spiel um Platz 3 gegen Schweden mit 4:0 und sicherten sich damit ihre erste olympische Medaille im Eishockey der Männer.

Das 17-jährige Talent Juraj Slafkowski brachte sein Team gegen die favorisierten Schweden in der 24. Minute auf die Siegesstrasse. Ebenfalls noch im Mitteldrittel erhöhte Samuel Takac im Powerplay auf 2:0.

Die Skandinavier versuchten, zu reagieren und nahmen kurz vor Schluss ihren Goalie aus dem Spiel. Das Risiko zahlte sich jedoch nicht aus: In den letzten 94 Sekunden gelangen der Slowakei noch zwei Empty-Netter zum deutlichen 4:0, Slafkowski traf dabei erneut.

Hart, aber nicht unverdient verloren

Das Duell in der Vorrunde hatte der Olympiasieger von 2006 noch mit 4:1 gewonnen, nun zog er eine hohe, aber nicht unverdiente Niederlage ein. Die Slowaken feiern derweil die erste Medaille an einem Grossanlass seit Silber 2012 an der WM und die erste olympische überhaupt.