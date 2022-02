Am 2. Spieltag der Gruppe A setzen sich im Nordamerika-Duell die USA durch.

Deutschland behält im 2. Spiel der Gruppe A gegen China knapp mit 3:2 die Oberhand.

Im Frauen-Turnier löst Finnland das letzte Halbfinal-Ticket.

Männer, Gruppe A: Kanada - USA 2:4

Einem Fehlstart zum Trotz buchten die USA im Prestigespiel gegen die «Ahornblätter» den nächsten Dreier. Das junge Team von Headcoach David Quinn reüssierte mit 4:2, es führt im Olympia-Turnier seine Vorrunden-Gruppe A mit dem Punktemaximum an und nimmt Kurs auf den direkten Viertelfinal-Einzug. Nach bloss 84 gespielten Sekunden hatte Mat Robinson seine Kanadier in Führung gebracht. Doch das US-Team führte noch im 1. Drittel die Wende herbei. In der 23. Minute legte Brendan Brisson das 3:1 nach, fortan liessen sich seine Farben nicht mehr bedrängen. Die Amerikaner treten bei den Winterspielen wegen des corona-bedingten Verzichts der NHL zum Grossteil mit Collegespielern an.

Männer, Gruppe A: Deutschland – China 3:2

Als der SCB-Stürmer Dominik Kahun für die Deutschen in der 25. Minute auf 3:0 erhöhte, deutete vieles auf einen Kantersieg des Favoriten hin. Doch tatsächlich kam das DEB-Team gegen China noch ins Wanken. Der Gastgeber, der sein Auftaktspiel gegen die USA mit 0:8 verloren hatte, kam bis zur 49. Minute bis auf 2:3 heran. Der Ausgleich wollte dem krassen Underdog China aber nicht mehr gelingen. Für Deutschland war es im 2. Spiel der erste Sieg.

01:13 Video Deutscher Zittersieg gegen China Aus Beijing 2022 Clips vom 12.02.2022. abspielen

Frauen, Halbfinal-Qualifikation: Finnland – Japan 7:1

Kanada, die USA und seit dem frühen Samstagmorgen auch die Schweiz standen bereits als Halbfinal-Teilnehmer im olympischen Frauen-Turnier fest. Das letzte Ticket für die Runde der letzten 4 sicherte sich Finnland. Die Skandinavierinnen liessen Japan im Halbfinal-Qualifikations-Spiel keine Chance und gewannen mit 7:1. Die Halbfinals am Montag lauten somit Kanada - Schweiz und USA - Finnland.

01:58 Video Finnland-Japan: Die Tore Aus Beijing 2022 Clips vom 12.02.2022. abspielen