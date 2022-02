Im Wettkampf der Nordischen Kombinierer von der Normalschanze und anschliessendem 10-km-Rennen setzt sich der Deutsche Vinzenz Geiger durch.

Bei der erstmaligen Olympia-Austragung der Big-Air-Konkurrenz im Ski-Freestyle hat der Norweger Birk Ruud alle überflügelt.

Die deutschen Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt holen zum dritten Mal in Folge Olympia-Gold

Im Short Track erlöst Hwang Daeheon ganz Südkorea mit Gold über 1500 m.

Nordische Kombination: Geiger dank Schlussspurt

Vinzenz Geiger ist Olympiasieger im Wettkampf der Nordischen Kombinierer mit Springen von der Normalschanze und 10-km-Rennen. Der Deutsche hatte nach dem Skispringen nur Platz 11 belegt und war mit einem Rückstand von 1:26 Minuten in die Loipe gestartet. Noch 1,5 km vor dem Ziel lag Geiger, der die vergangenen Tage in der Corona-Isolation verbracht hatte, 16 Sekunden hinter der Spitze. Dann zündete er aber den Turbo und fing seinen führenden Landsmann Johannes Rydzek und den Österreicher Lukas Greiderer noch ab. Silber sicherte sich der Norweger Jörgen Graabak, Greiderer wurde noch Dritter. Rydzek brach am Schluss komplett ein und kam als Fünfter ins Ziel.

Ski Freestyle: Ruud erweitert seine Gold-Kollektion

Als erster Champion im Big-Air-Wettbewerb der Freeskier geht Birk Ruud in die olympischen Historien ein. Der Norweger reüssierte dank überragender Sprünge in den ersten beiden der 3 Finaldurchgänge mit 187,75 Punkten. Silber ging auf der Anlage in Shougang an den US-Amerikaner Colby Stevenson (183,00), Bronze an den Schweden Henrik Harlaut (181,00). Der 21-jährige Ruud ist geübt im Sammeln von Goldmedaillen: Er darf sich bereits 2-facher X-Games-Sieger nennen und hatte in Peking als Bester der Qualifikation bereits seine Ambitionen angedeutet. Schweizer waren im 12-köpfigen Final-Feld keine vertreten.

Rodeln: Triple für Wendl/Arlt

Die deutschen Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt gewannen zum dritten Mal nacheinander Rodel-Gold. Wendl/Arlt sind nicht nur das erste Rodel-Duo mit drei Olympiasiegen in Serie, sondern stehen nach dem insgesamt fünften Triumph bei Winterspielen (zweimal mit dem Team) nun auf einer Stufe mit den deutschen Rekordhalterinnen Natalie Geisenberger und Claudia Pechstein. Auch Silber ging mit Toni Eggert und Sascha Benecken nach Deutschland, Bronze sicherten sich Thomas Steu und Lorenz Koller aus Österreich.

00:24 Video «Du geile Sau»: Deutsches Rodel-Duo jubelt über Gold Aus Beijing 2022 Clips vom 09.02.2022. abspielen

Short Track: Erstes Gold für Südkorea

Hwang Daeheon hat der Short-Track-Nation Südkorea das erste Gold bei den Spielen in Peking beschert. Der vierfache Weltmeister siegte über 1500 m und verwies dabei Steven Dubois (CAN) und Semen Jelistratow (ROC) auf die Plätze. Hwang hatte 2018 schon Olympia-Silber über 500 m gewonnen.