Legende: Musste sich in Isolation begeben Lisa Rüedi (rechts) im Spiel gegen die USA. Keystone

Eishockey: Corona-Fall bei der Frauen-Nati

Auch das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen ist von einem Corona-Fall betroffen. Im Rahmen der täglichen Covid-Tests im olympischen Dorf in Peking wurde Lisa Rüedi positiv getestet. Dies teilte Swiss Olympic mit. Rüedi befinde sich nun in einer dafür vorgesehenen Einrichtung in der Nähe des olympischen Dorfs in Peking in Isolation, wo sich auch Denis Malgin und Dario Simion aufhalten. Sie verspüre bislang keine Symptome. Der Schweizer Viertelfinal-Gegner, das Team ROC, ist gar von 8 Corona-Fällen betroffen. Die Partie ist in der Nacht auf Samstag ab 05:10 Uhr live auf SRF zwei zu sehen.