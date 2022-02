Weil das Team Russland das letzte Vorrundenspiel im Eishockey-Turnier der Frauen verliert, trifft es im Viertelfinal auf die Schweiz.

Die Partie gegen die ROC-Auswahl findet am frühen Samstagmorgen um 05:10 Uhr Schweizer Zeit statt.

Kanada besiegt die USA im Kampf der Gigantinnen.

Schweizer Viertelfinal-Gegnerinnen bekannt

Nach dem letzten Vorrundenspiel des olympischen Eishockey-Turniers der Frauen ist klar, auf welches Team die Schweizer Eishockeyanerinnen im Viertelfinal treffen werden. In der am Freitag beginnenden K.o.-Phase kommt es für das Team von Colin Muller zum Duell mit der russischen Auswahl (Samstagmorgen um 05:10 Uhr MEZ). Die Direktbegegnung in der Gruppenphase verlor die Schweiz mit 2:5. Das Team Russland unterlag am Mittwoch in der letzten Vorrundenpartie Finnland mit 0:5.

Kanada gewinnt Duell der Eishockey-Grossmächte

Die Kanadierinnen haben die Vorrunde makellos beendet. Die «Ahornblätter» setzten sich im Duell der dominierenden Nationen im Frauen-Eishockey – alle bisherigen 20 Weltmeisterschaften gingen an die nordamerikanischen Teams – 4:2 durch. Die kanadische Führung durch Brianne Jenner (15.) drehten die US-Amerikanerinnen im animierten Mitteldrittel bis zur 32. Minute in ein 2:1. Abermals Jenner, Jamie Lee Rattray und Marie-Philip Poulin per Penalty brachten Kanada zwischen der 35. und 38. Minute wieder auf Kurs. Im Viertelfinal trifft Kanada nun auf Schweden, die USA auf die Tschechinnen.