Bei der olympischen Feuertaufe im Monobob liegt Melanie Hasler zur Halbzeit des Pensums auf Rang 6.

Nach medizinischen Tests ist davon auszugehen, dass Biathlet Benjamin Weger in der Staffel wieder einsatzfähig ist.

Monobob Frauen: Hasler verliert im 2. Lauf Zeit

Für die einzige Schweizer Starterin im direkten Kampf Frau gegen Frau im Eiskanal sind die Medaillen nach den ersten beiden Läufen in Ferne gerückt. Auf dem geteilten 6. Rang liegend hatte Melanie Hasler nach Durchgang 1 nur 0,06 Sekunden Rückstand auf Bronze. Bei der Reprise und vor den abschliessenden 2 Läufen wuchs die Hypothek auf 72 Hundertstel an. Immerhin konnte sich die Aargauer Pilotin, die sich beide Male mehrere Patzer erlaubte, in den Top 6 halten. Somit hat sie 2 Plätze Reserve auf ein olympisches Diplom. Als Dominatorin des 1. Tages bei der Monobob-Premiere an Winterspielen erwies sich Kaillie Humphries aus den USA, die mit über einer Sekunde und mehr deutlich führt.

Fortsetzung im Eiskanal Box aufklappen Box zuklappen Die Entscheidung im Monobob fällt in den Läufen 3 und 4. Sie sind für Montag 02:30 und 04:00 (Schweizer Zeit) angesetzt und werden live bei SRF gezeigt. Gleichentags lancieren ab 13:05 Uhr die Männer-Zweier mit den ersten beiden Durchgängen ihre Konkurrenz.

Biathlon: Angeschlagener Weger schont sich für die Staffel

Atemprobleme behinderten Benjamin Weger ab der 2. Runde im olympischen Sprint vom Samstag und trugen ihm einen enttäuschenden 53. Rang ein. Wegen seines körperlichen Handicaps nahm sich der Oberwalliser für die Verfolgung vorzeitig selbst aus dem Rennen. Gemäss Swiss-Olympic-Chefarzt Patrick Noack dürften die Kälte in Peking oder Wegers vorgängig erlittene Covid-Erkrankung die gesundheitlichen Probleme verursacht haben. Der Einsatz des Teamleaders im Staffelrennen vom kommenden Dienstag sollte nicht in Gefahr sein.