Am Dienstag bestreiten die Speed-Fahrerinnen in Yanqing die Olympia-Abfahrt (04:00 Uhr SRF zwei live). Lara Gut-Behrami und Corinne Suter treten wiederum als Medaillenkandidatinnen an. Sie gehören zu den zahlreichen Herausforderinnen von Sofia Goggia – sofern die Italienerin schmerzfrei antreten kann. Das Feld ist also offen.

Die Favoritinnen

Sofia Goggia (ITA) (4 Weltcup-Siege in der Abfahrt in dieser Saison, dazu 2 im Super-G)

Kira Weidle (GER) (ein 2. und ein 4. Platz im Weltcup in diesem Jahr)

Lara Gut-Behrami (SUI) (1 Weltcupsieg in der Abfahrt diesen Winter)

Corinne Suter (SUI) (1 Weltcupsieg in der Abfahrt diesen Winter) Sofia Goggia darf nach 4 Siegen in dieser Saison als Top-Favoritin bezeichnet werden. Die angeschlagene Speed-Dominatorin dieses Winters wurde im Abschlusstraining Vierte. Mit der Italienerin, die sich bei einem Sturz vor wenigen Wochen eine Knieverletzung zugezogen hat, muss also gerechnet werden. Kira Weidle unterstrich ihre Medaillen-Ambitionen mit zwei zweiten Plätzen im Training. Die Deutsche liefert im Weltcup konstante Leistungen ab und hat nach eigenen Aussagen Steigerungspotenzial. Ein Weltcupsieg fehlt allerdings noch in ihrem Palmarès. Verbessern müssen sich auch die Schweizerinnen. Lara Gut-Behrami kann nach Gold im Super-G befreit agieren. Die Tessinerin pröbelte im Abschlusstraining und büsste viel Zeit ein – alles nur ein Bluff? Gut-Behrami hat in diesem Winter schon mehrmals bewiesen, dass sie auf den Punkt bereit sein kann. Der Sprung auf das Podest ist aus dem gleichen Grund auch Corinne Suter zuzutrauen. Die Abfahrts-Weltmeisterin von 2021 und WM-Zweite von Are 2019 scheint noch etwas auf der Suche, die Körpersprache aber stimmt. Eine Olympia-Medaille fehlt der 27-Jährigen noch, vor 4 Jahren wurde sie in der Abfahrt Sechste.

Die Geheimtipps

Die Norwegerin Ragnhild Mowinckel hat noch eine Rechnung offen, da sie im Super-G mit hoher Startnummer chancenlos war. Mirjam Puchner dürfte nach Silber im Super-G voller Selbstvertrauen antreten. Die Österreicherin kommt mit den technischen Passagen zurecht, muss aber überall noch etwas zulegen. Aufgepasst auch auf Marie-Michèle Gagnon (CAN), welche diese Abfahrt im Griff hat und für eine Überraschung sorgen könnte.

Die weiteren Schweizerinnen

Jasmine Flury

Joana Hählen

Jasmine Flury stürzte am Montag bei Tempo 120. Doch sie konnte selber auf den Ski ins Ziel fahren, wo Flury dann Entwarnung gab. In der letzten Abfahrt vor Peking belegte sie Platz 2.

Aussenseiter-Chancen hat auch Joana Hählen. Endlich darf die Bernerin einmal mittun – nachdem sie aus Pyeongchang und Cortina ohne Einsatz wieder abreisen musste. Der Schnellsten im Abschlusstraining scheint die Piste in Yanqing offensichtlich zu liegen.

