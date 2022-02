Am Freitag beginnen in Peking die XXIV. Olympischen Winterspiele. Einige Zahlen und Fakten zum Grossanlass in China.

2 – Goldmedaillen gewann Ester Ledecka in Pyeongchang 2018. Das Besondere dabei: Mit dem Super-G im Ski Alpin und dem Parallel-Riesenslalom im Snowboard war sie die erste Athletin, die an denselben Spielen in zwei verschiedenen Sportarten triumphierte.

7 – Wettbewerbe kommen in Peking zur Olympia-Premiere. Es sind dies Monobob der Frauen, Big Air im Ski Freestyle sowie die Mixed-Team-Bewerbe in Shorttrack, Skispringen, Ski Aerials und Snowboardcross.

8 – zum 8. Mal wird Claudia Pechstein an Olympischen Spielen dabei sein. Das hat vor der deutschen Eisschnellläuferin noch keine Frau geschafft. In Peking wird Pechstein mit ihren fast 50 Jahren so alt wie keine Frau vor ihr an Winterspielen sein. Auf 8 Teilnahmen hat es vor Pechstein nur die japanische Skisprung-Legende Noriaki Kasai gebracht.

Legende: Das Urgestein Claudia Pechstein egalisiert in Peking einen Rekord. imago images

11 – Jahre alt war Cecilia Colledge, als sie bei den Winterspielen 1932 im Eiskunstlauf antrat. Die Britin ist damit die jüngste Winterolympionikin der Geschichte.

12 – Länder haben bislang an sämtlichen Winterspielen teilgenommen. Es sind dies: Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Kanada, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, die Schweiz, Ungarn und die USA.

13 – Austragungsorte gibt es an den Olympischen Spielen 2022 in Peking.

Die Austragungsorte von Beijing 2022

Bild 1 / 13 Legende: Nationalstadion Im «Bird’s Nest», dem von den Stararchitekten Herzog & De Meuron gebauten Prestigeprojekt von 2008, werden auch 2022 die Eröffnungs- und Schlussfeier der Olympischen Spiele durchgeführt. imago images Bild 2 / 13 Legende: Nationales Schwimmzentrum Im renovierten Nationalen Schwimmzentrum, dem Aquatics Center im Olympic Green, werden die Curling-Bewerbe stattfinden. 2008 erhielt das Gebäude den Übernamen «Ice Cube». imago images Bild 3 / 13 Legende: Nationales Hallenstadion Auch das Nationale Hallenstadion in der chinesischen Metropole existierte bereits. 2022 werden die Eishockey-Turniere der Männer und Frauen im 18'000 Zuschauer fassenden Stadion beherbergt. Ab den Halbfinals spielen die Männer nur noch hier. imago images Bild 4 / 13 Legende: Nationale Eisschnelllaufhalle Hier werden im Februar 2022 die Eisschnellläuferinnen und -läufer ihre Runden drehen. Es ist die einzig neu gebaute Anlage im Olympiapark von Peking. imago images Bild 5 / 13 Legende: Hauptstadt-Hallenstadion Eiskunstlaufen und Shorttrack werden im ebenfalls von 2008 existierenden Hauptstadt-Hallenstadion, dem Capital Indoor Stadium, in Peking stattfinden. Keystone Bild 6 / 13 Legende: Wukesong Arena In der renovierten Wukesong Arena werden die Eishockey-Turniere der Männer und Frauen ausgetragen – bei den Frauen finden die Medaillenspiele ausschliesslich hier statt. Reuters Bild 7 / 13 Legende: Big Air Shougang In der neu gebauten Anlage im Shijingshan Distrikt von Peking werden die erstmals ausgetragenen Big-Air-Wettkämpfe der Snowboarder und Freeskier für Spektakel sorgen. imago images Bild 8 / 13 Legende: Nationales Ski Alpin-Zentrum In Yanqing, rund 90 Kilometer ausserhalb vom Zentrum Pekings, wurde 2019 das Xiaohaituo Alpine Skiing Field eröffnet. Hier werden an den Winterspielen sämtliche Ski-Alpin-Bewerbe durchgeführt. imago images Bild 9 / 13 Legende: National Sliding Centre Ebenfalls im Yanqing Cluster werden die Olympia-Medaillen im Bob, Skeleton und Rodeln vergeben. Die Anlage wurde neu gebaut. imago images Bild 10 / 13 Legende: Nationales Langlauf-Zentrum Hier werden die Langlauf- und Lauf-Bewerbe der Nordisch-Kombinierer stattfinden. Die Anlage liegt im 200 Kilometer von Peking entfernten Zhangjiakou. imago images Bild 11 / 13 Legende: Nationales Skisprung-Zentrum Hier werden die Skispringer und die Kombinierer von der Gross- und Normalschanze Bestweiten jagen. imago images Bild 12 / 13 Legende: Nationales Biathlon-Zentrum Ebenfalls im Zhangjiakou Cluster sind die Biathleten zu Hause. Reuters Bild 13 / 13 Legende: Genting Snow Park Sämtliche Disziplinen im Snowboard sowie im Ski Freestyle – mit Ausnahme der Big-Air-Events – sind im Genting Snow Park angesiedelt. Im Park A (Ski Freestyle) und Park B (Snowboard) wird es 6 Kurse geben für Halfpipe, Slopestyle, Ski-/Snowboardcross, Buckelpiste und Aerials. imago images

14 – Medaillensätze werden im Eisschnelllauf in Peking vergeben – so viele wie in keiner anderen Sportart.

15 – Mal Edelmetall hat Norwegens Langläuferin Marit Björgen an Winterspielen gewonnen. Das ist Rekord.

35 – Paar Ski soll Mikaela Shiffrin an die Winterspiele vor 4 Jahren nach Pyeongchang mitgenommen haben. Wir sind gespannt, wie viele es in Peking sein werden.

109 – Wettbewerbe werden an den Winterspielen 2022 ausgetragen, 7 mehr als an den letzten Spielen in Pyeongchang.

167 – Athletinnen und Athleten schickt Swiss Olympic in Peking ins Rennen.

200 – Kilometer beträgt die ungefähre Distanz zwischen Peking und Zhangjiakou, neben Yanqing der dritte Austragungsort der bevorstehenden Winterspiele in China. Der neu gebaute Schnellzug braucht für die Strecke nur rund 50 Minuten.

300 Stunden – Liveprogramm wird SRF zwei zwischen dem 4. und 20. Februar alleine im TV von den Olympischen Spielen senden.

405 – Medaillen hat Norwegen bislang an Winterspielen gewonnen (142 Gold-, 141 Silber- und 122 Bronze-Medaillen) – so viele wie keine andere Nation.

1242 – Frauen nahmen vor 4 Jahren an Olympia teil, so viele wie noch nie. Bei den ersten Winterspielen in Chamonix 1924 waren es noch 13 gewesen.

2892 – Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen werden bei den 24. Olympischen Winterspielen in Peking erwartet. Zum Vergleich: Vor 4 Jahren in Südkorea waren es noch 2925.

927'070 – neue Follower gewann der US-Snowboardstar Chloe Kim während den Spielen in Pyeongchang auf den eigenen Social-Media-Kanälen dazu – dies toppte kein anderer Athlet.

21 Millionen – Einwohner hat Peking. Damit gehört die chinesische Hauptstadt zu den Top 10 der grössten Metropolen der Welt.