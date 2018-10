Am Montag kommt es in Bern zum Showdown zwischen dem SCB und den New Jersey Devils. Die Geschichten hinter der Partie.

Die New Jersey Devils in Bern

Weshalb kommen die New Jersey Devils nach Bern?

Die Devils bestreiten am 6. Oktober gegen die Edmonton Oilers ihr NHL-Eröffnungsspiel in Göteborg. Die Partie in Bern ist die Hauptprobe, das letzte Testspiel für die Devils. Dass die NHL in Europa oder Asien gastiert, ist aber keine Neuheit.

Worum geht es beim Besuch zusätzlich?

Ums Marketing. Und um Nico Hischier. Der Schweizer Erstrunden-Draft der Devils ist zwar Walliser, spielte aber in seiner Juniorenzeit in Bern und hatte seine ersten NL-Einsätze beim SCB. Der wichtigste ausländische Spieler in seiner Heimatstadt – PR-technisch unheimlich wertvoll.

Haben die Devils weiteren Bezug zur Schweiz?

Ja. Neben Hischier spielt mit Verteidiger Mirco Müller ein zweiter Schweizer bei den Devils. Der derzeit verletzte Keeper Cory Schneider hat Schweizer Wurzeln und mit den beiden Goalies Akira Schmid und Gilles Senn wurden in den letzten 2 Jahren zwei weitere Schweizer von den Devils gedraftet.

Bild 1 / 6 Legende: Nico Hischier Der Schweizer Erstrunden-Draft steht im Testspiel natürlich im Mittelpunkt. Der Walliser spielte eine starke Rookie-Saison bei den Devils und steht nun vor dem Jahr der Bestätigung. Keystone Bild 2 / 6 Legende: Taylor Hall Der Superstar der Devils. Mit 99 Skorerpunkten letzte Saison der mit Abstand produktivste Spieler des Teams. Der Linienpartner von Hischier wurde gar zum MVP der gesamten NHL gewählt. Reuters Bild 3 / 6 Legende: Will Butcher Der Aufsteiger des Jahres. Der Verteidiger schaffte es letztes Jahr ins Rookie-All-Star-Team und nahm mit den USA an der WM in Dänemark teil. Imago Bild 4 / 6 Legende: Andy Greene Der Captain ist die lebende Legende der Devils. Greene absolvierte über 800 NHL-Spiele für die Devils, spielte nie bei einem anderen Team. Imago Bild 5 / 6 Legende: Kyle Palmieri Powerflügel, der mit den USA auch schon an Weltmeisterschaften teilgenommen hat und letzte Saison hinter Hall und Hischier drittbester Skorer der Devils war. Reuters Bild 6 / 6 Legende: Mirco Müller Der zweite Schweizer der Devils. Der Verteidiger steht vor einer wichtigen Saison; sein Vertrag läuft im Frühling aus. Kämpft um die Positionen 5-7 in der Verteidiger-Hierarchie der Devils. Reuters

Was muss der SC Bern für das Spiel tun?

Leichte Umbauarbeiten in der für Montag ausverkauften Arena vornehmen. Das Eis wird minim abgetaut, damit die Sponsorenflächen übermalt werden können. Zudem müssen die Sponsorenflächen an der Bande und dem Rest der Halle abgedeckt werden. Das Eisfeld wird indes nicht auf NHL-Masse verkleinert.

Wie sieht die Ausgangslage sportlich aus?

Offen. In der Neuzeit gab es 4 Duelle zwischen NL- und NHL-Teams; die Bilanz ist ausgeglichen. Der SC Bern unterlag den New York Rangers 2008 gleich mit 1:8. Zug dagegen schlug die Rangers 3 Jahre später 8:4. Die ZSC Lions gewannen 2009 mit einem 2:1 gegen die Chicago Blackhawks den «Victoria Cup». In einem Testspiel davor schlug Chicago Davos 9:2.

Was sagen die Protagonisten der Devils?

Nico Hischier: «Für mich ist das Spiel eine grosse Sache. Ich freue mich auf die Fans. Eine Menschenwand wie in Bern gibt es in der NHL nicht.»

Mirco Müller: «Es ist natürlich etwas ganz Besonderes jetzt als NHL-Spieler hier zuhause aufzutreten. Wir sind vielleicht Favorit, aber Bern hat den Vorteil der grossen Eisfläche und wahnsinnige Fans.»

Devils Stürmerstar Taylor Hall: «Was Nico erzählt hat, klingt sehr spannend. Die grosse Anzahl an stehenden Zuschauern ist etwas, das wir in Nordamerika nicht kennen. Ich bin gespannt, wie das rüberkommen wird.»

