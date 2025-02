«Wir sind die Könige von Europa!», schreit der Stadionspeaker ins Mikrofon, kurz nachdem der 2:1-Sieg der ZSC Lions im Final der Champions Hockey League gegen das schwedische Topteam Färjestad feststand. «Europameister, Europameister», skandieren die eingefleischten Fans im Limmatblock, während sich die Spieler auf dem Eis in den Armen liegen.

Keine Freinacht à la Servette

Eine Siegesfeier wie vor einem Jahr in Genf, als die Servette-Spieler die ganze Nacht durch und auf Geheiss von oben auch am nächsten Tag Party gemacht haben, gibt es in Zürich jedoch nicht. So werden die ZSC-Spieler nach Spielschluss mit Wasserfläschchen versorgt. Dann der grosse Moment: Captain Patrick Geering stemmt unter Standing Ovations in der mit 12'000 Zuschauer ausverkauften Arena den Siegerpokal in die Höhe.

Wir sind clever und erfahren genug, um zu wissen, was wir heute machen dürfen. Aber ein, zwei Bierchen mit den Fans haben wir uns schon verdient.

Doch anders als bei der ausgelassenen Meisterfeier im letzten Frühling bleibt der kollektive Freudentaumel diesmal aus. Die ZSC-Fans dürfen nicht zu ihren Lieblingen auf die Eisfläche stürmen. Schon am Sonntag steht gegen die SCL Tigers das nächste Heimspiel an.

Das ist auch in den Köpfen der Spieler. Angesprochen auf allfällige Festivitäten meinte Geering: «Wir sind clever und erfahren genug, um zu wissen, was wir heute machen dürfen. Aber ein, zwei Bierchen mit den Fans haben wir uns schon verdient.»

Nächstes Ziel: Quali-Sieg

Die Spieler erhalten am Mittwoch und Donnerstag frei, bevor es am Samstag mit dem Auswärtsspiel in Zug weiter geht. Bis zum Ende der Qualifikation am darauffolgenden Samstag bestreiten die Lions fünf Spiele. Für Trainer Marco Bayer ist die Direktive klar: «Wir wollen versuchen, den 1. Platz zu holen, damit wir eine gute Ausgangslage für die Playoffs haben.»

Im Moment des Erfolgs dachte Bayer auch an seinen Vorgänger Marc Crawford, der kurz nach Weihnachten aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. «Das hier ist zu einem grossen Teil ihm zu verdanken. Ich durfte in einer komfortablen Ausgangslage übernehmen. Grossen Respekt an Marc.»

Vom Triumph im Europacup erhofft sich Bayer einen Schwung für den anstehenden Saisonendspurt. «Das gibt dir Sicherheit und Power.»

Resultate