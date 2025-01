In der Champions Hockey League gewinnt Färjestad das Halbfinal-Hinspiel bei Sparta Prag deutlich.

Legende: Scheibe drin Prag kassierte gegen Färjestad gleich 6 Gegentore. Imago/CTK Photo

Seit die Champions Hockey League 2014 zu neuem Leben erweckt wurde, ging der Titel in 6 von 9 Fällen nach Schweden. Färjestad gehörte bislang nicht zu den Champions. Das könnte sich in diesem Jahr aber ändern. Die Schweden gewannen das Halbfinal-Hinspiel bei Sparta Prag gleich mit 6:2 und stehen damit mit einem Bein im Endspiel.

Viktor Lodin setzte den Ton bereits nach 99 Sekunden mit dem Tor zum 1:0. Zwar glichen die Tschechen in der 6. Minute aus. Doch bis zur 50. Minute zogen die Gäste vor über 11'000 Zuschauern auf 5:1 davon. Und selbst auf Prags 2:5 in der 51. Minute hatte Färjestad 11 Sekunden später das 6:2 parat.

Schweizer Halbfinal: Hinspiel am Mittwoch

Im 2. Halbfinal duellieren sich die beiden National-League-Vertreter Genf-Servette und ZSC Lions. Das Hinspiel am Genfersee findet am Mittwochabend statt. Um 20:15 Uhr geht es in der Halle Les Vernets los.

Eine Woche später stehen die Rückspiele an. Die beiden Finalisten treffen am 18. Februar aufeinander.

Resultate