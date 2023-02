Legende: Jubel beim finnischen Meister Tappere Tampere gewinnt die Champions Hockey League. IMAGO / TT

Schon vor einem Jahr stand Tappara Tampere im Final der Champions Hockey League – und verlor in Rögle 1:2. In Lulea, beim Europacupsieger von 2015, machten es die Finnen besser. Sie zogen vor 6150 Zuschauern auf 3:0 davon und gerieten erst in der Schlussphase noch ins Schwimmen. In den letzten acht Minuten verkürzten Erik Gustafsson und Juhani Tyrväinen für die Gastgeber auf 2:3.

Tappara Tampere verdankte den Sieg der Defensive. Die Schweden konnten acht Mal in Überzahl spielen, die Finnen nur einmal. Aber Tappara Tampere nützte dieses eine Überzahlspiel nach bloss 21 Sekunden zum Führungstor durch Kristian Tanus. Diesem Rückstand lief Lulea bis zuletzt erfolglos hinterher.

Zug und Davos aus dem Weg geräumt

Schon auf dem Weg in den Final legte Tappara Tampere die Basis mit einer grossartigen Defensive. Der finnische Meister siegte viermal zu null und kassierte während der gesamten Kampagne nur 19 Gegentore in 13 Partien. In den Playoffs eliminierte Tappara Tampere in den Achtelfinals den HC Davos und im Halbfinal den EV Zug.

04:00 Video Archiv: Tappere Tampere eliminiert im Halbfinal Zug Aus Sport-Clip vom 17.01.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten.