Die Frölunda Indians verteidigen den Titel in der Champions Hockey League. Die Schweden bezwingen Mountfield im Final 3:1.

Frölunda bleibt in der Champions League das Mass aller Dinge

Der alte Sieger ist auch der neue Sieger der Champions Hockey League: Die Frölunda Indians drehen im Final gegen Mountfield Hradec Kralove einen frühen Rückstand und krönen sich bei der insgesamt 6. CHL-Austragung zum 4. Mal zum Sieger.

Alle Tore im Startdrittel

Für Mountfield, das den Final vor heimischer Kulisse bestreiten durfte, begann das Spiel wunschgemäss. Petr Koukal brachte die Tschechen schon in der 7. Minute in Überzahl in Führung. Es sollte jedoch das einzige Erfolgserlebnis von Mountfield bleiben.

Frölunda reichten zum Ende des Startdrittels 3 starke Minuten, um die Partie komplett zu drehen und Kurs zu nehmen auf die Siegerstrasse. Erst gelang Simon Hjalmarsson in der 17. Minute ebenfalls im Powerplay der Ausgleich. Kurz darauf sorgten Max Friberg und Johan Sundström mit einem Doppelschlag innert 60 Sekunden für ein beruhigendes 3:1-Polster. Diesen Vorteil gaben die Schweden nicht mehr aus der Hand.

Gegen Biel schon fast ausgeschieden

Der Weg Frölundas zum Titel war alles andere als einfach. Besonders im Viertelfinal gegen den EHC Biel stand der schwedische Meister kurz vor dem Aus. 2 späte Treffer im Rückspiel bei den Seeländern retteten Frölunda doch noch in die Overtime. Dort behielt das Team aus Göteborg die Oberhand und hielt sich so die Chance auf den 4. CHL-Titel offen.

Sendebezug: Radio SRF 3, Abendbulletin, 04.02.2020, 22:00 Uhr