In der letzten Saison fiel die Champions Hockey League der Corona-Pandemie zum Opfer. Nun steht der europäischen Klubwettbewerb vor dem Start zur 7. Edition seit der Neugründung im Jahr 2014. Am Donnerstag und Freitag stehen die ersten Gruppenspiele auf dem Programm. Im Einsatz stehen auch alle 5 Schweizer Vertreter:

Donnerstag:

Lukko Rauma/FIN - Lausanne

Rögle/SWE - Zug

ZSC Lions - IFK Helsinki/FIN

Freitag:

Freiburg - Trinec/CZE

Lugano - Skelleftea/SWE

Champions Hockey League Die Gruppen der Schweizer Klubs

Schweizer zuletzt mässig erfolgreich

Die Champions Hockey League war in den vergangenen Jahren fest in schwedischer Hand. In 5 der 6 Austragungen stellte die SHL den Sieger, in 4 Fällen und zuletzt 2 Mal in Serie triumphierte Frölunda.

Davos in der Saison 2015/16 und Freiburg ein Jahr später schafften es jeweils bis in den Halbfinal. Mehr lag für die Schweizer Vertreter seit der Wiederaufnahme des Wettbewerbs bisher nicht drin.

Unvergessen bleibt jedoch der Titel des ZSC im Jahr 2009, als die Lions bei der Premiere und vorübergehenden Dernière des Turniers reüssieren konnten.