Genf-Servette feiert in Ungarn gegen Fehervar einen 5:2-Sieg und qualifiziert sich in der Champions Hockey League auf den letzten Drücker für die Achtelfinals.

Damit stehen alle 4 National-League-Klubs in der Runde der besten 16.

Ebenfalls am Dienstagabend feiert Fribourg-Gottéron einen Sieg in der Verlängerung.

Es ist nicht überliefert, ob die Servettiens in der 2. Drittelspause über die detaillierte Ausgangslage informiert wurden. Schliesslich würde sich der Titelverteidiger nur mit einem Sieg mit mindestens 2 Toren Differenz mit Sicherheit an 2 Mannschaften vorbei in die Top 16 der Rangliste verbessern.

Auf alle Fälle legten die Gäste im Schlussabschnitt los wie die Feuerwehr und gingen nach lediglich 18 Sekunden durch Josh Jooris – nach optimaler Vorarbeit von Marco Miranda – gegen die Ungarn von Fehervar mit 3:1 in Führung. Damit war der benötigte 2-Tore-Vorsprung Tatsache. In der 46. Minute erhöhte Alessio Bertaggia auf 4:1, womit Servette die letzten Minuten beruhigt in Angriff nehmen konnte.

00:17 Video Jooris trifft nach 18 Sekunden im Schlussdrittel zum 3:1 Aus Sport-Clip vom 15.10.2024. abspielen. Laufzeit 17 Sekunden.

Ganz entspannt wurde es dann aber doch nicht: Fehervar verkürzte 5 Minuten vor dem Ende im Powerplay auf 2:4. Und in der vorletzten Spielminute, als das Heimteam ohne Torhüter agierte, kassierte Servette gar noch das 3:4, womit die vorzeitige Achtelfinal-Quali wieder hinfällig wurde.

Das Tor wurde jedoch im Video angeschaut und nachträglich wegen einer Goalie-Behinderung aberkannt. Kurze Zeit später machte Servette mit dem Empty-Netter zum 5:2 durch Miranda alles klar.

Enttäuschende Gruppenphase von Servette

Dank den 3 Punkten qualifizierte sich der National-League-Klub doch noch auf den letzten Drücker für die K.o.-Spiele. Die Genfer blicken jedoch auf eine enttäuschende Gruppenphase zurück. Selbst im letzten Gruppenspiel gegen die punktelosen Ungarn zeigten die Westschweizer im Startdrittel eine schwache Leistung. Es war Goalie Antti Raanta zu verdanken, dass Servette nur mit einem 0:1-Rückstand in die Kabine ging.

Schmid schiesst Freiburg zum Sieg

Wie auch die ZSC Lions (spielen am Mittwoch in Klagenfurt) und Lausanne (spielt am Mittwoch bei Tappara Tampere) war Fribourg-Gottéron schon vor dem letzten Spieltag für die Achtelfinals qualifiziert. Im abschliessenden Heimspiel gegen die Straubing Tigers feierten die Saanestädter einen 3:2-Erfolg in der Verlängerung. Sandro Schmid traf in der 64. Minute nach einem schönen Solo zum Sieg.

03:35 Video Zusammenfassung Freiburg – Straubing Aus Sport-Clip vom 15.10.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 35 Sekunden.

Auf wen die 4 National-League-Vertreter in den Achtelfinals treffen, entscheidet sich am Mittwochabend nach den letzten Vorrundenspielen. Der Quali-Sieger trifft auf den 16., der Zweite auf den 15. usw.