4 NL-Klubs blicken am Freitagmittag nach Helsinki, wo sie ihren weiteren Weg in der Champions Hockey League erfahren werden.

Legende: Teil 2 auf dem Weg zum Pokal Auf die Gruppenphase folgen die K.o.-Duelle, die am Freitag ausgelost werden. Keystone

Wie schon in der letzten Saison stellt die Schweiz 4 Vertreter in der K.o.-Phase der Champions Hockey League. Der quantitative Spitzenreiter ist Schweden, das nebst Titelverteidiger Frölunda Göteborg mit 4 weiteren Klubs noch im Rennen ist. Die 16 Plätze in den Achtelfinals verteilen sich auf gerade mal 6 Nationen.

In Helsinki erfolgt am Freitagmittag um 12 Uhr die Auslosung der ersten Duelle. Gleichzeitig wird der komplette Baum des Tableaus bis ins Endspiel definiert.

Nur der Gruppengegner kommt nicht infrage

Vom Quartett aus der hiesigen Liga gehören bei der Auslosung drei Klubs dem Topf A an – die Gruppensieger Biel, Lausanne sowie Zug. Schweizer Meister SC Bern als Zweiter des Pools E hinter Skelleftea ist dem Topf B zugeteilt worden. Gezogen werden die Mannschaften alternierend aus je einem der Töpfe.

Die Ausgangslage vor der Auslosung Topf A

Lulea/SWE

Skelleftea/SWE

Frölunda/SWE

Biel

Lausanne

Zug

Adler Mannheim/GER

Red Bull München/GER

Topf B

Djurgarden Stockholm/SWE

Färjestad/SWE

Bern

Tappara Tampere/FIN

Pilsen/CZE

Mountfield/CZE

Augsburg/GER

Yunost Minsk/BLR



Einzige Einschränkung ist, dass sich die Gegner in der Vorrunde im Achtelfinal aus dem Weg gehen. Aufeinandertreffen unter gleichen Landesvertretern sind möglich. Somit könnte Biel, Lausanne oder Zug also durchaus auf die «Mutzen» treffen.

Ein Schweizer Duell auf Stufe Champions Hockey League gab es bereits in der Saison 2016/17, als die Kampagne noch umfangreicher war und bereits mit Sechzehntelfinals begann. In der 2. K.o.-Runde massen sich damals die ZSC Lions und Lugano, das Weiterkommen verdienten sich die Zürcher hauchdünn (mit einem 2:3 und 4:2 n.V.).

Die Achtelfinals werden am 12./13. November mit den Hinspielen lanciert. Eine Woche später fallen in den 2. Duellen am 19./20. November die Würfel, wer in die nächste Runde einziehen kann.

Sendebezug: SRF zwei, «sportaktuell», 17.10.2019 22:30 Uhr