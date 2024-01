Als erster Schweizer Klub kann Genf-Servette in den Final der «neuen» Champions Hockey League (seit 2014) einziehen. Am Dienstag zuhause und eine Woche später im Südwesten Finnlands trifft das Team von Coach Jan Cadieux auf Lukko Rauma.

Einen Schweizer Sieg in einem Halbfinal gab es noch nie:

Der HC Davos schied 2016 gegen Frölunda mit 0:5 und 1:1 aus. Aus dieser Kampagne blieb vielmehr das Kult-Interview von Arno Del Curto in englischer Sprache nach dem Viertelfinal-Duell mit Skelleftea haften.

03:01 Video Del Curtos Kult-Interview auf Englisch Aus Sport-Clip vom 08.12.2015. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 1 Sekunde.

Ein Jahr später ging Fribourg-Gottéron in den Halbfinals gegen Frölunda mit 1:5 und 0:4 noch deutlicher unter.

Vor einem Jahr verlor der EV Zug in den Halbfinals gegen Tappara Tampere 0:2 und 2:3.

Die Teams, die sich gegen Schweizer Vertreter in den Halbfinals durchsetzten, marschierten nachher alle zum Gewinn der Champions League durch.

Servette will es nun besser machen als der HCD, Freiburg und Zug. «Es ist selten, dass man mitten in der Saison einem Titel nahe ist», begründet Servette-Stürmer Vincent Praplan seine Vorfreude. Der Stellenwert des Wettbewerbs sei innerhalb des Teams hoch. «Wir wollen bis zum Schluss gehen, auch der Coach trägt diesen Anspruch an uns», so der 29-Jährige.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt die Halbfinal-Spiele wie folgt: Dienstag, 9.1., 20:10 Uhr, SRF zwei

Dienstag, 16.1., 17:20 Uhr, SRF-Livestream, später auch auf SRF info.

Bekannter Gegner

Praplan räumt ein, dass Lukko Rauma eine grosse Hürde sei. In der Regular Season waren die Teams schon aufeinander getroffen (Rauma gewann 3:2). «Sie sind eine schnelle und technisch sehr gute Mannschaft. Sie tragen Sorge zum Puck. Defensiv spielen sie hart und robust.»

Audio Tanner Richard vor dem Spiel gegen Lukko Rauma 00:51 min Bild: Freshfocus/Laurent Daspres abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Teamkollege Tanner Richard relativiert die Niederlage von Mitte Oktober: «Es ist ein guter Gegner, aber wir hatten damals nicht unsere beste Phase und konnten sie nach dem frühen Dreitore-Rückstand während eines Grossteils der Partie dominieren.»

Im anderen CHL-Halbfinal duellieren sich Skelleftea aus Schweden und Vitkovice aus Tschechien.