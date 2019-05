Mit Bern, Zug, Biel, Lausanne und Ambri nehmen an der nächstjährigen CHL-Saison 5 Teams teil.

Gegner der 5 Schweizer in der CHL bekannt

Auslosung in Bratislava

Vor dem Beginn der WM-Viertelfinals wurden in Bratislava die Gruppen für die Saison 2019/20 in der Champions Hockey League ausgelost. Mit dabei in den Töpfen waren auch 5 Schweizer Vertreter: Meister Bern, Playoff-Finalist Zug, sowie Biel, Lausanne und Ambri.

Die jeweils 2 besten Teams der 8 Vierergruppen qualifizieren sich für den Achtelfinal. Titelverteidiger ist der schwedische Klub Frölunda HC. Die Skandinavier hatten sich im Final gegen München mit 3:1 durchgesetzt.

CHL Gruppe A CHL Gruppe A KAC Klagenfurt (Ö)

Tappara Tampere (Fi)

EHC Biel Frisk Asker (No)



CHL Gruppe B HPK Hämeenlinna (Fi)

EV Zug

HC Pilsen (Tsch)

Rungsted (Dä)



CHL Gruppe C Ocelari Trinec (Tsch)

Lausanne HC

Lahti Pelicans (Fi)

Yunost Minsk (WRuss)



CHL Gruppe E SC Bern

Kärpät Oulu (Fi)

Skellefteä AIK (Sd)

Grenoble Bruleures de Loups (Fr)