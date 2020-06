In Zürich sind am Mittwoch die Sechzehntelfinals der Champions Hockey League 2020/21 ausgelost worden.

Mit den ZSC Lions hat das bestgesetzte Schweizer Team ein machbares Los erhalten: Die Zürcher treffen auf den dänischen CHL-Neuling Sönderjyske Vojens. Ebenfalls zum ersten Mal im Wettbewerb vertreten ist Genfs Gegner Straubing Tigers.

Zug hat mit dem schwedischen Team von Skelleftea die wohl heikelste Aufgabe zugelost erhalten. Der EHC Biel muss gegen die Südtiroler aus Bozen ran, Davos trifft auf die Vienna Capitals.

Von Oktober bis Februar

Der topgesetzte Titelverteidiger Frölunda misst sich mit Neman Grodno aus Weissrussland. Kriterien für die Verteilung auf die 2 Lostöpfe waren das Abschneiden in der heimischen Liga und die Position im CHL-League-Ranking.

Angesichts der Corona-Krise wurde der Beginn der neuen CHL-Saison um einen Monat nach hinten verschoben. Losgehen soll es am 6./7. Oktober, die Rückspiele sind in der Woche darauf angesetzt. Auch der Modus wurde verändert: Es wird keine Gruppenphase, sondern ausschliesslich K.o.-Partien mit Heim- und Auswärtsspielen geben. Der Final soll am 9. Februar 2021 ausgetragen werden.